Qui l’armée canadienne forme-t-elle en Ukraine?

Justin Trudeau vient d’annoncer l’élargissement et la prolongation de trois ans de l’opération UNIFIER d’assistance à l’armée ukrainienne. L’effectif des Forces canadiennes sur place pourrait doubler pour atteindre jusqu’à 400 militaires. Trudeau a insisté sur le fait que la mission du Canada n’en était pas une de combat, mais d’entrainement et de formation. Depuis le début de la mission en 2015, le Canada a formé environ 33 000 soldats ukrainiens.

Encore faudrait-il qu’Ottawa surveille qui l’armée canadienne forme et entraîne en Ukraine.

L’université George-Washington de la capitale américaine a publié une étude troublante sur la présence du groupe d'extrême droite « Centuria » à l’Académie militaire nationale ukrainienne (NAA) Hetman Petro Sahaidachny.https://www.illiberalism.org/wp-content/uploads/2021/09/IERES-Papers-no-11-September-2021-FINAL.pdf Selon l’étude des membres de Centuria se sont vantés sur les réseaux sociaux d'avoir reçu une formation des Forces armées canadiennes et d’autres armées occidentales.https://www.macleans.ca/opinion/the-hawks-are-screeching-over-ukraine-will-cooler-heads-prevail/ Des conseillers militaires canadiens sont affectés à plein temps à l’académie qui possède d’ailleurs une « salle de classe Delta » de haute technologie parrainée par le Canada.

Centuria s’est donné pour mission de faire de l'armée ukrainienne un instrument de défense de « l'identité culturelle et ethnique » des peuples européens. Ça ne correspond pas exactement au multiculturalisme trudeauiste. Le groupe affirme que ses membres servent comme officiers dans plusieurs unités de l'armée ukrainienne.

En avril 2020, Centuria a fait l’éloge sur internet de la division SS ukrainienne «14e Waffen Grenadier» de la Seconde Guerre mondiale présentant l’unité nazie comme « le symbole qui fait peur aux ennemis de l'Ukraine». Parmi les figures nazies vénérées par Centuria, l’officier SS belge Léon Degrelle, décrit comme un «vrai Européen».

Capture d’écran de Centuria sur Telegram Messenger

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré qu'il ne contrôlait pas les postulants à son académie militaire pour leurs opinions et leurs appartenances politiques. Pas plus que le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France qui prêtent assistance à l’Ukraine pour former les futurs officiers de ses forces armées.

Dans une déclaration à CTV News lors de la publication de l'étude de l’Université George-Washington, les Forces armées canadiennes se sont dites « très préoccupées » par ces révélations. La sécurité militaire canadienne n’avait rien vu, rien su. Vraiment ?

Centuria a des liens étroits avec le mouvement ukrainien d'extrême droite Azov dont l’aile militaire appelée « Bataillon Azov » opère comme détachement d'opérations spéciales de la Garde nationale ukrainienne.

Image tirée de Wikipédia commons

Des documents de la défense nationale obtenus par le Ottawa Citizen via une demande d’accès à l’information indiquent que des officiers et des diplomates canadiens ont rencontré des chefs du bataillon néonazi Azov en juin 2018. Pourtant en 2015, le ministre de la Défense du gouvernement Harper Jason Kenney avait affirmé qu’Azov n’était rien de plus qu'un «petit nombre de brebis galeuses» et ne recevrait pas de soutien canadien.

Un porte-parole de la défense nationale s’est senti obligé de préciser au Citizen que « le Canada n'a pas fourni et ne fournira pas de soutien à Azov et aux entités affiliées». Ah bon ! Quelles vérifications ont été faites ?

Azov est aussi un mouvement politique néo-fasciste en pleine croissance. Ses membres s’attaquent régulièrement à des manifestations antifascistes, des personnalités et des médias adverses comme le font des milices américaines telles les Proud Boys et Oath Keepers. La fragile démocratie ukrainienne serait-elle aussi menacée par l’extrême-droite que la démocratie américaine ?

Le Congrès américain a interdit en 2018 tout aide budgétaire « pour fournir des armes, une formation ou une autre assistance au bataillon Azov» et a maintenu cette disposition, dans le projet de loi budgétaire de 2021. Les législateurs américains ont demandé à plusieurs reprises au Département d'État de désigner Azov comme organisation terroriste. Le Canada de Justin Trudeau devrait en faire autant. OK, OK, vous allez me dire que ce n’est pas le moment présentement.

Un rapport de 2016 du le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme détaille les accusations de torture et d'autres crimes portées contre Azov à l’occasion de la révolution de Maïdan et des troubles entourant l’annexion de la Crimée par la Russie. Une violation du droit international n’en justifie pas une autre.

Si l'Ukraine sombre dans une guerre de partisans après une invasion russe dans les semaines qui viennent, comme c’est à prévoir, il faut s’attendre à ce que les milices néo-nazies ukrainiennes d’adonnent de nouveau à exactions comme en 2014. Même celles dont les officiers auront reçu une formation de nos forces armées.