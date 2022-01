Sensationnelles broméliacées!

Les plantes de la famille des broméliacées possèdent pour la plupart une étrange particularité puisqu’elles poussent dans les arbres à plusieurs mètres au-dessus du sol ! Il n’est pas nécessaire de se rendre dans la jungle tropicale pour apprécier la beauté de ces végétaux, car plusieurs broméliacées peuvent être facilement cultivées en pot à l’intérieur de la maison ou sur un balcon et une terrasse durant l’été.

Bien que certaines broméliacées comme l’ananas poussent au sol, la majorité des plantes faisant partie de cette famille sont épiphytes, c’est-à-dire qu’elles vivent fixées aux branches des arbres. De plus, comme elles ne parasitent pas les arbres qui les supportent, ces plantes ont développé d’étonnants mécanismes pour se nourrir. Elles possèdent des feuilles disposées en rosettes où s’accumule l’eau de pluie. Elles peuvent ainsi absorber les éléments nutritifs contenus dans l’eau.

Certaines espèces de grenouilles arboricoles retrouvées dans les jungles tropicales dépendent des broméliacées pour assurer leur survie. Ces grenouilles se nourrissent de divers insectes qui tombent dans l’eau contenue dans la rosette. De plus, elles pondent leurs œufs dans cette eau et leurs rejetons – les têtards – s’y développent jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes.

Voici la description de quelques espèces de broméliacées qui feront merveille dans votre salon cet hiver ou sur votre terrasse le printemps prochain.

Ananas

De tous les cultivars d’ananas, les plus spectaculaires sont probablement Sweet StripesTM et ‘Variegatus’, aux feuilles vert glauque bordées de blanc crème. Il est possible d’acheter ces plantes en pleine fructification, qui est de couleur verte chez Sweet StripesTM et rose chez ‘Variegatus ’. En plus d’être fort décoratifs, les fruits de ces deux plantes sont comestibles.

Photo courtoisie

Pour sa part, l’ananas ‘Brazilian Sunset’ présente des feuilles de couleur vert bronzé striées de jaune et d’orange. D’une hauteur d’environ 60 cm, cette variété d’ananas doit être idéalement cultivée au plein soleil ou à la mi-ombre afin que son feuillage soit pleinement coloré. Son fruit de couleur rouge est petit.

Bien que les racines de l’ananas sont très peu développées, cette plante tropicale nécessite tout de même un sol riche, bien drainé et acide.

Guzmania

À cause de son prix très abordable, l’une des broméliacées les plus populaires et les plus vendues sur le marché horticole canadien est assurément le guzmania. Cette plante présente des feuilles vertes luisantes disposées en rosette au centre desquelles se forme une série de bractées de couleur jaune, orange, rose ou rouge, selon les cultivars. Des fleurs minuscules sont disposées au sommet de ce groupe de bractées qui demeure attrayant pendant une période très prolongée, allant parfois jusqu’à près d’un an.

Photo courtoisie

Néorégélia

Originaires de Colombie et du Brésil, les diverses espèces de néorégélias présentent des feuilles luisantes, très colorées, disposées en rosettes basses qui peuvent atteindre près de 60 cm de diamètre. Un exemple très représentatif de ce groupe est la Neoregelia carolinae f. tricolor qui arbore des feuilles teintées de vert, de jaune et de rouge vif lui donnant ainsi une allure des plus spectaculaires !

Photo courtoisie

Parmi les nombreux cultivars qui ont été également développés, mentionnons aussi ‘Margaret’, aux feuilles pourpres striées de rose très foncé, ‘Sexy Pink’, dont le centre de la rosette est d’un rose magenta très saturé, ainsi que ‘Tango Mango’, au feuillage rouge pourpré maculé de taches de couleur vert lime.

Aechmea

Parmi les aechmeas, on retrouve plusieurs espèces et cultivars dont les floraisons sont littéralement à couper le souffle tant elles sont spectaculaires ! Par exemple, l’aechmea vase d’argent produit une inflorescence compacte constituée d’innombrables bractées roses d’où émergent des fleurs de couleur mauve. Ses larges feuilles argentées sont disposées en une énorme rosette, ce qui lui a valu son nom commun.

Quant à lui, l’aechmea de Chantin arbore de jolies fleurs jaunes accompagnées de longues bractées de couleur orange. La hampe florale de cette plante émerge d’une rosette de feuilles vertes marquées de zébrures grises. Chez le cultivar ‘Samurai’, en plus d’être panachées de gris, les feuilles sont marquées de longues stries jaunes.

De nombreux hybrides d’aechmeas ont également été développés, dont le fameux ‘Blue Tango’ aux longues feuilles vert tendre et à l’impressionnante inflorescence, faisant près de 1 mètre de hauteur, composée d’une hampe florale rouge portant une multitude de fleurs colorées de rose magenta et de bleu cobalt. Une version de plus petite dimension, appelée ‘Del Mar’, n’atteint pour sa part guère plus de 45 cm de hauteur.

Photo courtoisie

L’aechmea ‘Hawaii’ arbore une multitude de petites fleurs orange disposées en une grande panicule faisant près de 1,20 mètre de hauteur. Cette plante possède de longues feuilles de couleur orange vif. Les cultivars ‘Big Ben’ et ‘Hacienda’, aux larges feuilles de couleur bronze et aux inflorescences jaune et orange, sont tout aussi spectaculaires que le précédent.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Finalement, le cultivar le plus coloré est sans contredit ‘Patricia’s Secret’. Cette aechmea aux feuilles vertes et roses marquées de stries jaunes produit d’énormes inflorescences de couleur orange qui peuvent faire près de 80 cm de hauteur. ‘Patricia’s Secret’ est une plante tout simplement hallucinante !

Photo courtoisie

La floraison de ces divers cultivars d’aechmeas, qui débute habituellement vers la fin de l’hiver, peut durer près de six mois, soit jusqu’au début de l’automne suivant. Dans les mois qui suivent la fin de la floraison, la plante mère meurt et elle est remplacée par quelques rejetons qui fleuriront à leur tour durant les années suivantes.

Faciles à cultiver, les broméliacées

La plupart des broméliacées sont des plantes d’intérieur qui nécessitent une bonne luminosité en toute saison, sans qu’elles soient pour autant directement touchées par les rayons du soleil. Pendant l’hiver, elles préfèrent une température comprise entre 18 et 22 °C. Mis à part les aechmeas qui demandent très peu d’eau, les broméliacées préfèrent les atmosphères humides, mais exigent d’être arrosées uniquement lorsque la surface de leur terreau est sèche, soit tous les sept à dix jours. Assurez-vous également que le centre de leur rosette de feuilles soit toujours rempli d’eau.

Vers la fin de mai ou au début de juin, n’hésitez pas à sortir vos broméliacées à l’extérieur. Placez-les dans un endroit ensoleillé mais frais et assurez-vous qu’elles soient bien protégées des rayons du soleil ardent d’après-midi. Plusieurs cultivars d’aechmeas et de néorégélias peuvent cependant tolérer un ensoleillement plus soutenu. Rentrez-les ensuite dans la maison vers la mi-septembre. Durant leur séjour à l’extérieur, fertilisez ces plantes avec un engrais naturel à base d’algues liquides une fois toutes les trois ou quatre semaines.