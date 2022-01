Services sans fil: Ottawa atteint son engagement de réduction du prix

Ottawa a respecté son engagement visant à réduire de 25% le prix des forfaits de services sans fil de milieu de gamme, en atteignant sa cible trois mois avant l’échéance de mars 2022.

C’est ce qu’a annoncé vendredi le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François Philippe Champagne.

«Notre gouvernement a atteint son objectif de susciter une réduction de 25 % du coût des forfaits de téléphonie cellulaire, mais notre travail n’est pas terminé. Les Canadiens paient encore trop pour les services Internet et cellulaires», a souligné le ministre par voie de communiqué.

Plusieurs forfaits de milieu de gamme, soit les forfaits de 2 Go, 4 Go et 6 Go de données, faisaient l’objet d’un suivi depuis plusieurs mois par le gouvernement Trudeau. Les données du dernier trimestre de 2021 ont ainsi démontré une diminution de 25% du prix par rapport aux tarifs affichés au début de 2020.

«Nous continuerons d’agir fermement à l’aide de tous les outils à notre disposition pour favoriser l’innovation, améliorer la couverture des services et réduire le coût des services de télécommunication», a assuré le ministre.

La concurrence entre les entreprises de télécommunication était au cœur de cet objectif, notamment en ce qui concerne les enchères des spectres de la bande de 600 MHz et de celle de 3500 MHz.

Ottawa a par ailleurs réglementé les tarifs d’itinérance par l’intermédiaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour aider les entreprises régionales à se tailler une place dans le marché.

En général, les prix du sans-fil ont aussi diminué de 26,9% entre février 2020 et décembre dernier, selon l’indice des prix des services de télécommunications mobiles de Statistique Canada.

Rappelons que l’enjeu des forfaits Internet et de téléphonie avait occupé une place importante lors des dernières élections fédérales.

