«Star Académie»: «Changer le monde», un hymne positif et rassembleur

Plus que quelques jours à attendre avant de découvrir «Changer le monde», la chanson-thème de «Star Académie» signée Laurence Nerbonne. Ce nouvel hymne se veut résolument joyeux, positif et rassembleur.

Il y a un peu plus d’un an, Laurence Nerbonne a reçu la proposition d’écrire une chanson pour «Star Académie», avec un certain cahier des charges.

«J’aime les défis, s’est-elle réjouie en entrevue. J’aime aussi beaucoup la pop, c’est mon dada. "Star Académie" est associé à plusieurs souvenirs au Québec, c’est quelque chose d’assez épique, grandiose et de rassembleur.»

Elle est donc partie avec l’idée de faire une chanson qui rassemble et qui parle d’espoir. «On est tous dans une période où on a besoin de changement, parce qu’on stagne pas mal depuis deux ans. Il y a aussi plein de positif dans la nouvelle génération, et j’ai essayé de représenter la direction que devrait prendre la musique québécoise dans les prochaines années, quelque chose de rassembleur, positif et ouvert sur la différence. C’est ainsi qu’est née l’idée de "Changer le monde".»

Coauteure

Le texte de la chanson a été écrit à quatre mains par Laurence Nerbonne et Marie-Élaine Thibault. «C’est une drôle d’histoire parce que Marie-Élaine est ma gérante. Au moment où la proposition est arrivée, j’avais beaucoup de choses à mon agenda et je n’étais pas sûre d’avoir le temps. J’ai finalement accepté en lui disant qu’il fallait qu’elle m’aide pour écrire le texte. On a donc vraiment travaillé toutes les deux là-dessus. Elle n’écrit pas de chanson habituellement, mais elle supervise quand même tout ce que je sors. Elle est familière avec le processus de création, ce n’est pas nouveau pour elle.»

Comme elle sera interprétée par les Académiciens en ouverture des Variétés, la chanson a été pensée et construite dans ce sens.

«Je l’imaginais avec plusieurs personnes qui la chante, et aussi pour que chacun ait sa propre personnalité, sa propre histoire, et qu’au final, toutes ces histoires se ressemblent. On s’aperçoit qu’on a tous les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes émotions... On vit tous un peu les mêmes affaires. Et dans un moment où la société est très divisée, c’est le "fun" de voir des jeunes qui chantent cette chanson, malgré leurs différences, et qui se retrouvent dans une sorte de communauté.»

Deux versions

Comme l’a révélé Jean-Philippe Dion, le producteur de «Star Académie», la chanson comporte une version normale et une autre avec un passage rap.

«Il y en a en effet un bout où les paroles sont plus rythmées, a confirmé l’autrice-compositrice-interprète. Je vais d’ailleurs m’immiscer au milieu des candidats, ce dimanche, pour chanter la version complète avec eux.»

Être la première femme à écrire le générique d’une émission comme «Star Académie» est une fierté qui vient couronner des années de labeur pour Laurence Nerbonne.

«J’ai beaucoup travaillé sur la composition et la réalisation de mes albums. Il y a encore peu de femme réalisatrice, beatmaker ou productrice, et c’était important pour moi d’arriver à ça. C’est un gros accomplissement, car j’essaie toujours de faire des chansons qui touchent le public. J’espère maintenant que les gens vont aimer cette chanson», a-t-elle conclu avec humilité.

