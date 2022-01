«Star Académie»: l’isolement des candidats est presque terminé

À l’approche du premier Variété de ce dimanche, les candidats se Star Académie sortiront de leur isolement pour commencer les répétitions demain.

Alors que l’isolement s’est avéré difficile les académiciens, ils restent fébriles à leur première performance sur scène.

Krystel Mongeau, une des candidates qui est parent, en a profité pour parler le plus souvent possible à sa fillette de deux ans via Facetime.

«Il faut juste se rappeler, dans toute cette attente-là, le pourquoi on est ici. Ce qui s’en vient C’est tellement beau, c’est tellement immense. Il faut juste garder ça en tête», dit Julien Charbonneau, académicien aussi.

Le Variété de dimanche rendra hommage à Daniel Bélanger.