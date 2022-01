Un film québécois à Rotterdam

Le film québécois Le rêve et la radio, réalisé par Renaud Després-Larose et Ana Tapia Rousiouk, figure parmi la quinzaine de longs métrages qui sont présentés cette semaine en compétition officielle au Festival international du film de Rotterdam.

Lancée mercredi, la 51e édition du Festival de Rotterdam se déroule exceptionnellement en ligne en raison de la montée du variant Omicron. Les réalisateurs Renaud Després-Larose et Ana Tapia Rousiouk n’auront donc pas la chance de se déplacer aux Pays-Bas pour présenter leur film en personne.

Ils pourront toutefois se reprendre dans quelques semaines, en Allemagne, puisque Le rêve et la radio a aussi été sélectionné à la Semaine de la critique de Berlin, un événement qui se tient en marge de la prestigieuse Berlinale, à la mi-février.

« Après plusieurs années de travail au cours desquelles on a souffert d’une non-reconnaissance de notre projet, ça fait du bien d’avoir une reconnaissance à l’extérieur du Québec », a confié Renaud Després-Larose lors d’un entretien accordé au Journal par visioconférence.

En évoquant la non-reconnaissance de leur film, les cinéastes font allusion aux nombreux refus qu’ils ont dû essuyer en tentant d’obtenir des subventions pour la production du long métrage. « Ce n’est qu’à la fin, quand le film a été sélectionné à Rotterdam, qu’on a reçu un petit soutien du Conseil des arts du Canada », souligne Renaud Després-Larose.

Fins alternatives

Tourné sur une période de trois ans, entre 2016 et 2019, Le rêve et la radio met en scène trois colocataires et un mystérieux révolutionnaire qui s’est donné la mission de détourner les ondes radio de la ville. Renaud Després-Larose et Ana Tapia Rousiouk jouent eux-mêmes deux des rôles du film, aux côtés d’Étienne Pilon et de la coscénariste Geneviève Ackerman.

« On a voulu utiliser le cinéma pour réfléchir à nos vies et à notre monde, explique Renaud Després-Larose. On a inventé un scénario qui serait une fictionnalisation de nos vies et on a conçu le film comme un livre dont vous êtes le héros. On a donc tourné pendant trois ans différentes variations avec des fins alternatives. Ce qui nous arrivait dans la vie pouvait aussi être intégré au scénario. L’idée était d’essayer d’arriver à quelque chose de différent du scénario original. »