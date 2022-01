Une longue feuille de route

Le conseil d’administration du Centre récréotouristique des Hautes Terres (CRDHT) m’annonce la nomination de Jean-François Boivin (photo) à titre de directeur général. Détenteur d’un baccalauréat en éducation physique, il cumule plusieurs années d’expérience dans le secteur des loisirs et des sports ainsi qu’en organisation d’événements. Il a occupé au début de sa carrière en 1998, les postes de directeur des sports et loisirs à l’hôtel Château Mont-Sainte-Anne et, par la suite, au Conseil des Innus de Pakuashipi où il a créé le premier programme de hockey-études autochtone sur la Basse-Côte-Nord. Après avoir enseigné au niveau primaire et au cégep, M. Boivin a occupé le poste de coordonnateur du département d’éducation physique et, par la suite, des salles de conditionnement physique au Cégep de Limoilou. En 2016, il devient directeur adjoint au Service des loisirs et sports à Neuchâtel. Il était jusqu’à sa récente nomination au CRDHT, directeur général des Loisirs du Faubourg et directeur du Centre communautaire Lucien-Borne qui assume notamment la gestion de la patinoire de Place d’Youville. Bravo !

La Beauce en archives

La Société du patrimoine des Beaucerons (SPB) m’annonce que sa demande d’agrément a été approuvée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour la période 2022-2024. Le statut de service d’archives privées agréé avait été perdu par la SPB à la suite de sa fermeture en 2018. Une demande d’agrément a été soumise à BAnQ à l’automne 2021. Son analyse a confirmé que la qualité des ressources et du travail mis en œuvre par la SPB répond à tous les critères exigés pour se qualifier comme service d’archives privées agréé. La SPB, fondée en 1976 et qui est le seul service d’archives privées agréé par BAnQ en Beauce, a le mandat d’acquérir, de traiter, de conserver, de rendre accessible et de diffuser les archives historiques de la région, en suivant les normes archivistiques en vigueur au Québec et au Canada. Pour plus d’informations, consultez son site web au www.spbbeauce.ca. Sur la photo, le Musée Marius-Barbeau (Maison de la culture) de Saint-Joseph.

Le mois du cœur

La Fondation En Cœur nous rappelle que le mois du cœur se déroulera en février et aura pour but d’attirer l’attention sur l’importance de la santé cardiovasculaire. Selon Santé Canada, les maladies du cœur touchent 2,4 millions d’adultes au Canada, en plus d’être la deuxième cause de décès chez les Canadiens. De plus, le 14 février est non seulement la Saint-Valentin, mais aussi la Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Cette journée a pour but de sensibiliser la population sur les besoins spécifiques des enfants nés avec des malformations cardiaques. https://en-coeur.org/mois-du-coeur/

En souvenir

Le 28 janvier 1986. Soixante-treize (73) secondes après son lancement, la navette spatiale Challenger explose, en plein ciel, envoyant dans la mort les sept astronautes à bord. Sur la photo, rangée avant, de gauche à droite : Michael J. Smith, Francis Richard Scobee et Ronald E. McNair. Rangée arrière : Ellison Onizuka, l’enseignante Christa McAuliffe, Gregory B. Jarvis et Judith A. Resnik.

Anniversaires

Nick Carter (photo), membre des Backstreet Boys, 42 ans...Elijah Wood, acteur américain (Le Seigneur des Anneaux), 41 ans...Sarah McLachlan, chanteuse canadienne., 54 ans..Normand Rochefort, avec les Nordiques de 1980 à 1988, 61 ans...Manon Leblanc, décoratrice, designer, productrice et animatrice...Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française, 67 ans...Christian Tétreault, animateur, chroniqueur et auteur, 68 ans...Paul Henderson, le héros de la Série du Siècle en 1972, 79 ans.

Disparus

Le 28 janvier 2017 : Charles Brochu (photo), 84 ans, fondateur des Gouttières Charles Brochu Inc... 2019 : Andrew Hebenton, 89 ans, ailier droit qui a joué 8 saisons dans la LNH avec les Rangers de NY (1955-1963) ... 2016 : Paul Kantner, 73 ans, co-fondateur du groupe Jefferson Airplane et Jefferson Starship... 2014 : Fernand Leduc, 97 ans, peintre québécois, un des signataires du manifeste Refus global en 1948... 2012 : Léo-René Maranda, 79 ans, avocat et criminaliste... 2005 : Jean-François Bergeron, 33 ans, nageur longue distance... 2005 : Jacques Villeret, 53 ans, comédien français... 2001 : Pierre Roche, 83 ans, pianiste chanteur et compositeur... 2001 : Roland Lelièvre, 87 ans, journaliste à la radio à Québec... 1986 : Les 7 astronautes de la navette spatiale Challenger.