GAGNON, René



Le samedi 22 janvier 2022, est décédé à l'aube de ses 94 ans, à sa résidence de l'Anse de Roche de Sacré-Cœur, le peintre René Gagnon, époux de Mme Claire-Hélène Hovington. Il était le fils de feu M. Henri Gagnon et de feu Mme Maria Bergeron.Outre son épouse Claire Hélène Hovington, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain Gagnon, Martine (Serge Tremblay), Linda (Louis Audet), Jean (Sylvie Bouchard), Manon (Johnny Simard) et son beau-fils : Grégoire Hovington (Éric Faille); ses frères et sœurs : Jean-Louis Gagnon (Jeannine Marquis), Philippe (Solange Côté), Stella, feu Roger, Yvon (Jeannine Blackburn), Émilia (Paul-André Simard), feu Pauline, Jeannine; ses beaux-frères et belles-sœurs : Charlotte Hovington, Olivette (Kirk Graham), Andrée, Laurier (Édith Tremblay), Lison, Dominique, Geneviève. Il laisse également dans la peine ses 18 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants. René Gagnon était un fier ambassadeur de son pays. Ses tableaux se retrouvent dans les principaux musées nationaux et collections privées, autant en Europe qu'en Asie et aux États-Unis. Il est un chasseur d'images, un artiste de l'apaisement avec des œuvres reposantes. Elles dévoilent un artiste dévoué à son pays de couleurs, d'odeurs, de vigueurs et d'harmonies.À sa mémoire et pour son implication dans la Fondation de ma vie, vous pouvez faire un don à fondationdemavie.qc.ca. Pour démontrer votre soutien à la famille de Monsieur René Gagnon, partager un souvenir, veuillez-vous rendre sur le site www.graveletfils.com.