MAYOR, Pierre-Yves



À l'Hôpital de Moncton, le 20 déc. 2021, à l'âge de 59 ans, est décédé, M. Pierre-Yves Mayor. Il était de Ste-Foy, Québec. Il laisse dans le deuil, sa conjointe, Sylvie Marcotte, sa mère, Violette Perrin Mayor. Il était le frère de : Francine Rosa, Michèle Fillion et Jean-François Mayor. Pierre-Yves laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduirent par des prières.