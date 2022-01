LALIBERTÉ, Blandine Guay





fondationigm/DIM/

Je suis née Blandine Guay le 15 novembre 1929 à Saint-Isidore et j'ai quitté ce monde en douceur le 22 janvier 2022 à St-Bruno-de-Montarville. En 1956, j'ai marié l'homme de ma vie, mon cher Gaston, et je suis devenue Blandine Laliberté. Nous voilà de nouveau ensemble pour poursuivre ce lien que rien n'a jamais brisé. J'ai eu une vie fantastique, dans laquelle j'ai mordu à pleines dents! Moi qui aimais les gens et les contacts sociaux, j'ai eu une carrière qui m'a permis d'établir une clientèle fidèle et des amitiés durables. Pour assouvir ma curiosité, j'ai eu la chance de faire des voyages un peu partout dans le monde, découvrir des cultures et des paysages merveilleux. J'étais reconnue pour ma franchise et mon authenticité; mon originalité et mon intérêt pour la modernité; ma créativité et mon aplomb. Mais ce dont je suis le plus fière, ce que je considère comme ma plus belle réussite, ce sont mes deux fils, Guy et Jean. En plus d'un amour inconditionnel, ils m'ont aussi donné de merveilleux petits-enfants, que j'ai adorés. Je laisse derrière moi ma soeur, Gertrude Guay, ma belle-famille Laliberté qui m'a toujours traitée comme une soeur, mes nièces et neveux, des amis loyaux, des médecins bienveillants, et de multiples connaissances qui gardent une partie de moi dans leurs souvenirs. Que tous ces moments qui nous ont unis vous réchauffent le coeur car ils m'ont aussi apporté du bonheur! Là où je suis, tout est légèreté, et je suis bien. Comme j'ai toujours aimé les couleurs éclatantes, oubliez les habits noirs aujourd'hui et portez un habit coloré à ma mémoire... avec le sourire!Soyez vrais et célébrez la vie,Vos hommages peuvent s'exprimer par un don à la mémoire de la défunte à la Fondation Institut gériatrique de Montréal, 4565 Chemin Queen Mary, Montréal, QC H3W 1W5, 514-340-3546,