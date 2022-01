GAGNÉ, Thérèse Trottier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Thérèse Trottier, épouse de feu monsieur Roger Gagné. Elle était la fille de feu dame Victoria Pépin et feu monsieur Eugène Trottier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 10 h pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude Gagné (Gisèle) et Nicole Gagné; sa petite-fille Jessie April (Guillaume Leblanc); son arrière-petit-fils Félix-Antoine April-Leblanc; la mère de sa petite-fille Michèle April. Elle était la sœur d'Alexandre, Paul-Émile, Antonio, Yvonne, Rosaire, Jeannette, Marie-Ange, Maurice, Jean-Marc, Marcel, Henri, Jacqueline et Blanche. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier les bénévoles des Petits frères des Pauvres pour leur humanisme et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Sourds du Québec inc., 3348, boul. Mgr Gauthier, Québec (Qc) G1E 2W2, tél. : 418-660-6800.