THOMSON, David Emerson



Au CHUL, le 17 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur David Emerson Thomson, époux de madame Claudette Sévigny. Il était le fils de feu Marion Rogers et de feu James Thomson. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils : Frédérick et Alan; ses frères : Douglas (Suzanne Hill) et Stewart (feu Freida Caroll); son beau-frère Serge Sévigny (Lyne Vanhoutte); sa tante Jacqueline Tremblay Tardif ainsi que ses neveux, nièces et amis.