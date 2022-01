FILLION, Denis



À Saint-Eustache, le 26 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Denis Fillion, époux de Mme Michelle Lefort et fils de feu Louis Fillion et de feu Rose-Anna Drouin. Après trente ans de carrière chez General Motors à Boisbriand, Denis a été consultant dans le domaine de l'automobile pendant une dizaine d'années. Reconnu pour sa grande générosité et son dévouement envers sa communauté, il a été très actif dans plusieurs organisations à titre de bénévole. Avec près de 50 ans d'engagement au sein des Chevaliers de Colomb, il a occupé les postes de Fidèle Navigateur à l'Assemblée Émile Z. Laviolette #2326 (2003 à 2006) et de Grand Chevalier au Conseil #1813 Saint-Eustache (2009 à 2011); il a également été Député de District - District #11 (2012 à 2016) et Directeur Régional - Région 16 Laval-Rive Nord (2016 à 2018). À la ville de Saint-Eustache, Denis était membre de la Fondation Élite qui soutient des jeunes dans les domaines culturel, sportif et humanitaire. Il a aussi réalisé des projets de bénévolat avec le Centre Amitié de Solidarité Internationale de la Région des Appalaches (CASIRA) dans plusieurs pays d'Amérique latine. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Claude-Michèle Renaud) et Myriam (Yussef Kahwage), ses trois petites-filles Catherine, Ann-Marie et Geneviève, ses arrière-petits-enfants Mathis et Zoé, son frère Robert, ses sœurs Rose-Marie et Madeleine, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Eustache et de la Maison de soins palliatifs Sercan. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.