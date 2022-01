MARCEAU, Micheline



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 janvier 2022, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée madame Micheline Marceau, fille de feu dame Yvette Larose et de feu monsieur Jules Marceau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc Robitaille (Lise Provost) et Julie-Ann Robitaille (François Levesque); ses petits-enfants : Catherine, Maxime, Laurence et Camille; ses frères : Claude et André Marceau. Nous tenons à remercier le personnel soignant de l'unité de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec.L'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Québec Téléphone : 418 683-1449, courriel : infoquebec@rein.ca Site web : www.rein.ca/quebec.Elle a été confiée au