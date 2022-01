D'AUTEUIL, Abbé Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 décembre, est décédé l'abbé Gilles d'Auteuil, à l'âge de 99 ans et 3 mois. Il était le fils de feu M. Gaston D'Auteuil et de feu Madame Yvonne Sirois. Il était originaire de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie, Québec.Après des études en théologie, l'abbé D'Auteuil est ordonné prêtre le 11 juin 1949. Sa première nomination en septembre 1950 le désigne comme vicaire à Sainte-Justice, en Beauce. En 1952, il est nommé vicaire à Notre-Dame-de-la-Recouvrance et aumônier diocésain de la Jeunesse Ouvrière Catholique (J.O.C.) et de la Jeunesse ouvrière Catholique Féminine (J.O.C.F.). En 1962, il est vicaire à La Nativité de Notre-Dame, Beauport. Il devient aumônier à l'école secondaire Orléans en 1966 et en 1970, directeur de la pastorale à la C.S.R. d'Orléans. Après une année d'étude en pastorale à l'Université Laval, il devient vicaire-économe à la paroisse de Saint-Benoît-Abbé et en 1982, curé à Sainte-Geneviève à Ste-Foy. Il devient en 1985 aumônier au Centre Hospitalier Chauveau et en 1991, animateur de pastorale hospitalière au Centre hospitalier Courchesne, au C.L.S.C. et au pavillon Saint-Charles de Limoilou. Il accepte subséquemment différents mandats en pastorale de la santé jusqu'à sa retraite.Il était le frère de feu Gisèle (feu Gérard Hudon), l'oncle de Jacques Hudon (Micheline Plante) et de feu Louise Hudon et le grand-oncle de Marie-Hélène et de Dominique Dubé (filles de Claude Dubé).