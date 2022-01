McCONNELL, Norman



À St-Eustache est décédé M. Norman McConnell. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Andrée Gagné, ses enfants: Michael (Wendy Bant) et Sandra. La mère de ses enfants Mme Denise Thibault, ses petits-enfants: Jennifer (Tony Hecquet), Courtney, Kristen, Ryan; ses arrière-petits-enfants: Chloe et Liam, son beau-fils Marc Tremblay (Julie Veilleux) et leur enfants: Philippe, Louis-Félix (Béatrice) et Laurent. Nos sincères remerciements aux membres du personnel du CHSLD des Patriotes, aile D, pour leur dévouement et leur humanité.Il fut confié au :