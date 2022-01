ROY, Monique



Au CHSLD Saint-Augustin à Beauport, le 14 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Monique Roy, épouse de feu monsieur Marcel Mercier, fille de feu Louis-Philippe Roy et de feu Marguerite Morency. Elle a vécu à Lévis mais demeurait à Beauport à la fin de sa vie afin d'être près de ses filles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Valérie Mercier (Yan Giasson) et Véronique Mercier; ses petits-enfants : Miro et Victor-Marcel, Fayrouz, Malik et leur père Khalid Mehdane; ses soeurs et son frère : Irène (Bernard Pelchat), André (Raymonde Demers) et Sylvie; son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Mercier : Jean-Louis (Monique Fleury) et Lise (Jean-Guy Gignac) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Saint-Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don.à compter de 9h.