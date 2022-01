Cinq films: à quoi ressemblait 2022 au cinéma?

Les longs métrages de science-fiction ou les films catastrophes décrivaient 2022 de manière plutôt sombre. Voici donc ce que nous annonçait Hollywood pour cette année...

«Soleil vert»

Sorti en 1973, «Soleil vert» présentait l’avenir sous un jour des plus atroces. Charlton Heston y incarne Frank Thorn, détective new-yorkais enquêtant sur la mort de William Simonson, patron de la société Soylent et qui fournit de la nourriture de synthèse aux habitants. Car la planète est devenue une fournaise, les ressources naturelles, la faune et la flore ne sont que des souvenirs.

Le constat du film est alarmant: la pollution et la surpopulation ont créé un monde invivable. Seuls les très riches peuvent se payer des aliments naturels et, sans que quiconque soit au courant, les personnes qui se font euthanasier sont transformées en «soylent vert», la nourriture la plus recherchée en raison de ses qualités nutritives.

«Soleil vert» est disponible en location via les plateformes numériques iTunes, Google Play et YouTube.

«Safer at Home»

Diffusé en février dernier, «Safer at Home» se déroule à l’automne 2022 à Los Angeles. Après des vagues de COVID-19, la mégalopole s’est embourbée dans la dictature. Un soir, trois couples d’amis décident de se faire une soirée «drogues» par Zoom, prenant une pilule d’une substance inconnue, offerte par l’un des membres du groupe. On s’en doute bien, la soirée se passe mal et comprend une poursuite policière pour cause de bris de couvre-feu et bien d’autres «réjouissances» apocalyptiques.

Le long métrage, un navet, est produit pour surfer sur la vague de l’actuelle pandémie.

«Safer at Home» est disponible via Crave et la plateforme numérique iTunes.

«The Tomorrow War»

Nous sommes en décembre 2022 et des soldats en provenance de 2051 font irruption pendant la Coupe du monde. Ils annoncent le début d’une invasion extraterrestre pour 2048 et expliquent que les «aliens» ont, trois ans plus tard, décimé la majorité des humains. Les autorités décident donc de dépêcher des forces dans le futur, mais la mission échoue et les gouvernements mondiaux décident de déclencher une conscription mondiale.

Le long métrage mettant en vedette Chris Pratt, Yvonne Strahovski (que l’on connaît en Serena dans «La servante écarlate») et J. K. Simmons aurait dû sortir au grand écran, mais se retrouve au petit en raison de la pandémie. Le budget de 200 millions $ se voit aux effets spéciaux, aux décors et aux scènes d’action. Le fouillis du scénario n’a pas empêché une suite d’avoir été acceptée par les studios Paramount.

«The Tomorrow War» est disponible via Prime Video.

«Géotempête»

Arrivé sur les écrans en 2017, ce long métrage apocalyptique de Dean Devlin (scénariste de «Le jour de l’indépendance») se déroule sur fond de désastres écologiques. En effet, en 2022, les catastrophes naturelles sont évitées grâce à un réseau de satellites chargés de contrôler le climat de la Terre. Malheureusement, plusieurs d’entre eux fonctionnent mal et Jake (Gerard Butler), ingénieur et ancien commandant de l’ISS, est chargé de sauver la planète.

Ce film de série B comme ceux dont Gerard Butler est la vedette n’a rien d’exceptionnel malgré ses 82 millions $ de budget. Sachez, pour la petite histoire, que certaines scènes ont été tournées à nouveau devant les piètres appréciations des spectateurs de différents groupes cibles.

«Géotempête» est disponible en location via illico.tv ainsi que via les plateformes numériques iTunes, Google Play et YouTube.

«La purge»

Étonnant de constater que le tout premier opus de la franchise, sorti en 2013, se déroule en 2022. Le long métrage de James DeMonaco avec Ethan Hawke et Lena Headey met en scène une famille qui recueille un itinérant lors de la soirée de la purge. Cet événement annuel nocturne permet à tous ceux qui le souhaitent de se livrer à des actes criminels en toute impunité.

Malgré d’indéniables défauts – nombreux poncifs, violence exacerbée –, «La purge» n’en demeure pas moins une intéressante dystopie allégorique sur la tentation dictatoriale de nos voisins du Sud.

«La purge» est disponible pour les abonnés de Cinépop et de STARZ, en location via illico.tv ainsi que via les plateformes numériques Prime Video, iTunes, Google Play et YouTube.