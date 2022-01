ROBITAILLE, Réjeanne



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 9 janvier 2022, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Réjeanne Robitaille, épouse de feu Paul Gagnon, fille de feu madame Juliette Roy et de feu monsieur Gérard Robitaille. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Line Hains), Claire (Denis Rousseau); ses petits-enfants : Audrey Gagnon (Jérémie Juneau), Stéphanie Gagnon (Damien Van Der Windt); ses arrières petits-enfants : Lya et Zack Van Der Windt; ses frères et sœurs : feu Marc-André Robitaille (Thérèse Boissinot), feu Roland Robitaille (feu Jeannette Bolduc), feu Jean-Paul Robitaille (Louisette Baril), feu Raymond Robitaille (feu Louisette Lamontagne), feu Roger Robitaille (Marie-Catherine Morin), feu Colette Robitaille (Raymond Beaumont), feu Lucille Robitaille (Jean-Claude Fortier), Liliane Robitaille (Camile Ricard), Monique Robitaille (Léo Roy), Pauline Robitaille (Raoul Poulin); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucien Gagnon (feu Anne-Marie Daigle), feu Carmelle Gagnon (feu Paul-Henri Gagnon), feu Yvonne Gagnon (feu Lionel Poulin), feu Marcel Gagnon, feu Jeanne Gagnon (feu René Tremblay), feu Pierrette Gagnon (feu Jean-Louis Talbot), André Gagnon (Claudette Jobin), feu Jean-Marc Gagnon (feu Huguette Lachance); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société québécoise de la fibromyalgie.