BLAIS-ROCHON, Shawn



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Shawn Blais-Rochon, survenu à Québec le 16 janvier 2022. Il était l'époux de madame Élysa Lacoursière, fils de madame Isabelle Blais et de monsieur Luc Rochon (Nathasha Boutin). Il habitait à Québec.Outre son épouse et ses parents, il laisse dans le deuil sa tante et marraine Sylvie Blais (Marc Bergeron); son oncle et parrain Steeve Gagnon (Josianne Ouellette); sa tante Brigitte Rochon (Benoit Lapierre); ses grands-parents : Raynald Blais, Diane Auger, Germain Rochon et feu Isabelle Paquette; plusieurs cousins et cousines dont Mélina (Alexandre) et Samuel, qu'il considérait comme sa sœur et son frère; son demi-frère Tristan; sa demi-sœur Megan; sa belle-sœur Molly ainsi que plusieurs amis très chers dont son meilleur ami Gabriel Plamondon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, 1310 1re Avenue, Québec (QC) G1L 3L1, téléphone : 418 683-4588.https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.