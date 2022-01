[EN IMAGES] «Convoi de la liberté»: des milliers de manifestations paralysent Ottawa

Des milliers de camionneurs et manifestants se sont rendus samedi à Ottawa pour non seulement dénoncer l’imposition du passeport vaccinal à la frontière, mais aussi l’ensemble des mesures sanitaires toujours en vigueur deux ans après le début de la pandémie.

Divers convois de camionneurs de partout au pays ont pris la route dans les derniers jours afin de réclamer la levée du passeport vaccinal obligatoire à la frontière.

Les ponts Alexandra et Macdonald-Cartier entre Gatineau et Ottawa ont été fermés vendredi soir en prévision de la manifestation des camionneurs dans la capitale. Cela n’a pas empêché leur arrivée par centaines la veille dans la métropole et ses alentours. Un premier convoi de camions en provenance de Kingston, en Ontario, a bloqué vendredi soir une majeure partie de la rue longeant la colline du Parlement.

Selon les informations recueillies par Félix Séguin de TVA Nouvelles, le premier ministre Justin Trudeau et sa famille auraient quitté leur domicile par mesure de sécurité.

Samedi matin, dès 9h, des manifestants rassemblés devant le Parlement d’Ottawa dénonçaient les mesures sanitaires et scandent «Freedom, freedom (liberté, liberté)».

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Deux heures plus tard, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) annonçait la fermeture des ponts Alexandra et du Portage. «Les trois ponts demeurent toutefois ouverts aux piétons», a précisé le SPVG.

La grande région d’Ottawa connaissait, samedi matin, de grands problèmes de circulation puisque plusieurs ponts et routes ont été fermés.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Dans un communiqué, le Service de police d’Ottawa demande aux citoyens d’éviter de se rendre dans le centre-ville en raison des manifestations qui font rage sur la colline parlementaire. «Les policiers travaillent afin de maintenir un périmètre d’urgence pour la sécurité publique», a indiqué le Service de police d’Ottawa, qui ajoute qu’il est assisté par les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de Toronto, de Durham, de London, de York et de la Police provinciale de l’Ontario.

Les images de l’hélicoptère de TVA Nouvelles montrent l’importance du rassemblement, une véritable marée humaine semblant avoir pris la capitale.

Les forces policières estiment que jusqu’à 10 000 personnes pourraient se présenter dans la ville.

Depuis le 15 janvier, les camionneurs doivent présenter une preuve de vaccination à leur entrée au pays à leur retour des États-Unis sous l’obligation de faire une quarantaine de deux semaines à la maison. Or, Santé Canada et l’Association canadienne du camionnage estiment que le taux de camionneurs non vaccinés au pays tourne autour de 10 %.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

La manifestation des camionneurs opposés au passeport vaccinal à la frontière s’est transformée en un grand exutoire collectif contre les mesures sanitaires et antisystèmes et des milliers de citoyens se sont joints au mouvement de contestation.