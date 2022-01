Intrigue à l’époque victorienne

Lauréate du Prix littéraire aufeminin – Michel Lafon 2020, l’écrivaine française Mélanie Launay vient de voir son rêve devenir réalité avec la publication de son premier roman aux Éditions Michel Lafon, 669 Peony Street. Ce roman aux accents fantastiques, se déroulant dans une Angleterre imaginaire à l’époque victorienne, propose une incursion dans un univers où la réalité n’est peut-être pas bien loin de la fiction.

Pour ce premier roman primé, Mélanie Launay a cadré l’action dans une petite ville paisible de l’Angleterre victorienne, Sleepy Hawthorn. George Breathman, son éminent docteur, est à la veille de faire une découverte qui va changer le cours de l’humanité.

Le fruit de ses recherches, cependant, consigné dans un carnet destiné à son associé n’arrivera jamais à Londres comme prévu. Est-ce un hasard ou une manipulation ? Le docteur et son ami de toujours, Simeon Lake, ont-ils de terribles secrets en commun ? Quelque chose qui serait lié à un portrait mystérieux ?

C’est possible... Dix ans plus tard, un train, le Blooming Greenfield, fonce vers un manoir situé au 669, Peony Street. La ténébreuse Miss D., tapie dans l’ombre, est bien décidée à mettre la main sur le carnet du Dr Breathman.

Les vieux tableaux

Mélanie Launay, en entrevue, dit qu’elle a eu beaucoup de plaisir à écrire 669 Peony Street. « J’adore l’époque victorienne. Je fais beaucoup de brocante : j’adore acheter des vieux tableaux et des choses comme ça pour les restaurer. Ces vieux portraits sont très mystérieux et je me raconte plein d’histoires sur ces portraits. » Elle a donc écrit une nouvelle en partant de là.

Elle a été étonnée que sa nouvelle gagne le prix littéraire aufeminin – Michel Lafon 2020. « Je ne m’attendais pas du tout à gagner... c’était vraiment pour me faire plaisir et m’entraîner sur l’écriture. » Surprise : en gagnant le concours, elle devait écrire un roman, en huit à neuf mois.

Elle adore le genre fantastique. « Je suis une grande fan d’Edgar Allan Poe, de Maupassant, de Mary Shelley. J’ai toujours été passionnée par cette littérature-là et je ne me vois pas écrire autre chose. » Une période très riche au niveau imaginaire, qui permet une évasion assurée. « C’est super mystérieux et c’était l’époque de la révolution industrielle, où il s’est passé plein de choses. »

Lorsqu’elle voit des objets dans les brocantes et des vieux manoirs, son imagination décolle. « Je suis quelqu’un d’hypersensible et je travaille beaucoup avec les sens. Quand je lis du fantastique ou des choses sur l’époque victorienne, j’ai cette sensation de mystère, avec ce brouillard qu’on peut retrouver dans les pays anglo-saxons, qui donnent une part de secret. C’est comme ça que j’ai travaillé sur 669 Peony Street. »

Pâtisserie créative

Mélanie Launay, en marge de l’écriture, est également une experte en pâtisserie et crée des gâteaux imaginés à partir d’histoires fantastiques et de monstres. Elle a fait des ateliers de conte et de pâtisserie avec les enfants. Le nom de sa boutique est inspiré d’un chapitre d’Alice aux pays des merveilles : Qui a volé les tartes !

Elle travaille sur son deuxième roman.

Elle crée aussi des pâtisseries fabuleuses : quiavolélestartes.com.

Elle a autopublié le livre de recettes Le Bestiaire fantastique.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Simeon n’avait jamais prêté attention à toutes ces histoires. Il les fuyait comme la peste et le choléra. Mais face à ce visage desséché plantant sur lui deux yeux semblables à des pruneaux ratatinés, force lui était d’admettre que cette apparition n’avait rien d’angélique. Surtout sous les réverbères du quai, où le teint olivâtre de la Crochety jurait avec les reflets, vert de Paris, de sa toilette. Mais les étoiles brillaient d’une tout autre façon en cette fin de nuit, et son bonheur était bien trop précieux pour le laisser s’étioler dans un conflit stérile. D’un écart courtois, il la laissa se hisser dans le Blooming Greenfield. Une locomotive aux allures de dandy dont l’épaisse fumée, se mêlant aux nuages anthracite de la brume matinale, dévoilait une carrosserie rutilante sous les appels de la trompette à vapeur qui annonçaient un voyage extraordinaire. Que rien, non, absolument rien, ne viendrait entacher. »