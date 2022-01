«J’ai peinturé le gazon en vert pour la visite de la reine Élisabeth II»

Il y a un an, ma première chronique « En ligne, avec... » était avec le renommé Guy Lafleur. Aujourd’hui, un an plus tard, c’est avec le légendaire Ron Fournier. Il laissé sa marque sur le peuple québécois par sa grande générosité qui n’a jamais été dévoilée au grand public : son humour, sa passion pour le sport, sa loyauté et son respect envers les athlètes et son public.

Ron tenait à souligner les personnes qui l’ont aidé. Cependant, je ne peux pas toutes les nommer, mais il ne les a jamais oubliées.

De quel endroit es-tu natif ?

Je suis né à l’Hôpital Saint-Luc à Montréal et j’ai grandi dans les quartiers de Villeray, sur la rue Chambord et d’Ahuntsic sur la rue Waverly.

Parle-nous de tes parents ainsi que de ton frère et ta sœur.

Ma mère, Carmen Dubeau était une merveilleuse maman au foyer. Mon frère, Michel, connaît mieux ma vie que moi tandis que ma sœur, Carole, a toujours été présente pour m’appuyer.

Qui était ton père Willie ?

Roddy Roddy ! Prends ton temps sinon, je vais passer à un autre appel.

Papa travaillait chez Miron et Frères sur la rue Papineau et à l’exposition Terre des Hommes à Montréal. J’ai une anecdote concernant mon père.

(Je viens de perdre temporairement le contrôle de l’entrevue).

Mon père a engagé mon ancien coéquipier au baseball junior, Claude Mailhot, RDS, comme préposé dans les pavillons de Terre des Hommes. Moi, il m’a engagé à la collection des déchets qui s’amorçait à 3 h du matin. Je lui ai demandé s’il pouvait me changer de secteur, car plus d’une fois j’ai eu des problèmes de digestion.

Tu as peint le gazon pour la visite de la Reine Élisabeth II.

Mon travail consistait à couper le gazon et à peindre le gazon brûlé en vert pour la visite de la reine Élisabeth II.

(J’ai repris le contrôle de l’entrevue).

Mes chums et moi, on se rassemblait au parc KIK – oui comme dans KIK COLA – pour jouer dans un champ de roches, de sable, et pas de gazon. Alors souvent, nous retournions à la maison avec plusieurs égratignures.

À l’âge de 13 ans, tu as joué 120 matchs de hockey et autant au baseball.

Aujourd’hui, cela serait impossible, car les structures sportives m’en empêcheraient.

Tu as commencé à jouer au baseball junior à l’âge de 14 ans.

M. Fred Spada, de l’équipe de baseball Laval-Ahuntsic junior, avait demandé la permission à mon entraîneur midget, Eddy Palchak, l’ancien préposé de l’équipement avec le Canadien, que je puisse me joindre à son équipe pour les séries.

Non, Ron, tu ne peux pas nommer tous tes coéquipiers.

OK. C’était le début d’une belle carrière qui comprenait au sein de l’équipe des futurs journalistes et le futur DG des Nordiques et un puissant frappeur, Jacques Gagné. OK j’arrête.

Maurice Richard a été un mentor pour toi.

J’évoluais dans la catégorie pee-wee au baseball, et le Rocket avait acheté les uniformes et l’équipement pour l’équipe. En passant, nous avions remporté le Tournoi pee-wee de l’Immaculée-Conception au parc Lafontaine. M. le Rocket m’a enseigné tout jeune à être reconnaissant.

Tu te considères choyé d’avoir fréquenté la famille Richard.

Encore aujourd’hui, je me considère chanceux d’avoir pu partager de si beaux moments avec le Rocket, son épouse Lucille et les sept enfants, dont Normand, qui est devenu mon coéquipier au baseball.

Quelle a été la première fois que tu as quitté la maison ?

J’avais 16 ans, et Yvan Prud’homme, le recruteur qui avait acquis Jean Ratelle et Rod Gilbert chez les Rangers de New York, m’avait invité au camp d’entraînement junior avec Drummondville.

Tu portais des patins de gardien de but pour arbitrer.

Pas longtemps. Au lendemain de mon premier match, M. Brière, le responsable des arbitres à Montréal m’a avisé : c’était la dernière fois que je porterais mes patins de gardien de but.

Ton père t’a offert une voiture Camaro orange.

Lors de mon départ pour le hockey professionnel, mon père m’a offert une Camaro orange d’occasion pour souligner la couleur des brassards orange sur mon gilet.

À quel endroit étaient les vacances d’été familiales ?

Nous allions à Saint-André d’Argenteuil où j’ai découvert ma passion pour la pêche. J’ai appris à traire les vaches et faire les foins à la Ferme Jacques.

As-tu déjà fait partie d’une chorale ?

Certainement, j’avais une voix similaire à celle de René Simard. Un dimanche fatal, je chantais en solo l’Ave Maria à l’église Saint-Simon Apôtre. Soudainement, en plein milieu de ma prestation, ma voix a mué. Je suis retourné à mon banc.

Des gens qui ont influencé ta carrière.

L’animateur de radio et chroniqueur de sports, Rocky Brisebois et le journaliste, Mario Brisebois. J’aimerais aussi ajouter une personne qui a toujours été présente pour moi, le policier retraité, François Monette.

Tu aurais aimé devenir un gérant du baseball majeur.

Avant un match des Expos, j’ai frappé un double contre la clôture du champ droit. Les émotions qui ont franchi mon corps étaient incroyables.

Un coup de tête et une dépression ont changé ta vie.

Je venais de finir d’arbitrer un match à Buffalo. J’ai récupéré la rondelle et la feuille de pointage. Je me suis rendu à Toronto pour rencontrer les dirigeants de LNH. Ça, c’était un coup de tête.

La suite, c’est le commencement d’une dépression.

Le dirigeant John McCauley me dit de prendre un repos pour y penser tandis que l’autre, Jim Gregory, dit tout bas : « Laisse-le aller ». Ajoute à cela le harcèlement mental de Frank Udvari, cela m’a conduit vers une dépression nerveuse. Je me sentais seul et désabusé, j’ai pris ma retraite.

Ton épouse joue un rôle important dans ta vie.

Chantal ! Chantal ! Chantal Beaudin, ma confidente, mon amie et surtout ma joie de vivre. Nous partageons tellement de beaux moments. Je l’aime beaucoup.