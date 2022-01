Jeux de société: du plaisir en famille

Il fait froid, l’idée d’aller dehors n’est pas toujours très séduisante, alors voici des jeux qui feront le plaisir de tout le monde dans la maisonnée. Et surtout des jeux que vous pourrez jouer en famille sans que personne soit à la traîne derrière les autres.

Unlock Kids

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

6 ans +

20 minute s

s 37,99 $

La gamme de jeux Unlock connaît un réel succès auprès des joueurs qui aiment les énigmes et qui aiment surtout se creuser le ciboulot. Toutefois, ils sont complexes, même pour les joueurs aguerris, et ils peuvent surtout être un peu longs quand on bute sur une, voire plusieurs énigmes.

Comme le jeu peut avoir quelque chose de très attirant pour les enfants, on l’a adapté en une version simplifiée qui n’utilise pas d’application, mais qui regorge de matériel que l’on peut manipuler, ce qui ajoute au plaisir de jouer.

Le principe demeure le même, il faut associer des cartes pour résoudre des mystères, mais dans cette édition, les enfants ne peineront pas autant que leurs parents avec les boîtes pour adultes.

Les petits joueurs vont ainsi fouiller des lieux pour trouver des indices qui leur permettront de combiner des symboles. Ils pourront ainsi progresser dans la courbe narrative de l’histoire tout en résolvant des énigmes adaptées pour eux.

Comme dans les boîtes pour adultes, on retrouve trois histoires. Mais il y a une différence puisque chaque histoire contient deux aventures. On va ainsi maximiser cette petite boîte qui devrait tenir les petits enquêteurs occupés. Qui plus est, si les enfants peuvent jouer seuls à partir d’un certain âge, les parents qui joueront pour encadrer, ou par plaisir, ne se retrouveront pas plongés dans une histoire trop simple.

Tout le monde y trouvera donc son compte dans une version pour enfant fort bien réussie.

Frutopia

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

10 ans +

45 minutes

54,99 $

Vous vivez sur une île paradisiaque sur laquelle poussent des fruits délicieux et ceux-ci vous seront essentiels puisque c’est leur récolte qui contribuera à l’essor de votre île.

Ne vous laissez pas berner par le look du jeu qui donne l’impression de s’adresser à une très jeune clientèle. S’il est très facile d’approche, Frutopia est tout sauf un jeu pour enfants, mais ceux-ci pourront y jouer facilement.

Chaque joueur possède donc son île sur laquelle on retrouve cinq tuiles mobiles qui représentent chacun des cinq fruits présents dans le jeu. Votre île est de plus bordée de quais où sont accostés des bateaux.

Votre boulot sera de récolter des fruits afin de faire la livraison de ces bateaux en plus de pouvoir acquérir des aménagements, soit des tuiles qui vous accorderont des points immédiatement ou en fin de partie, ou qui vous conféreront un avantage.

Le principe est simple, on déplace la tuile d’un fruit et on récolte autant de pièces de bois de ce fruit que l’on s’est déplacé de cases. On peut ensuite acquérir un aménagement en payant le coût en fruits ou livrer un bateau en payant aussi le coût en fruits.

À mesure que les tuiles bateaux disparaîtront, vous aurez plus de place sur votre plateau, ce qui permettra de meilleures récoltes et qui accélérera votre jeu.

On le répète, le jeu est très facile à comprendre, mais il faut être astucieux dans le déplacement de ses tuiles de récolte pour optimiser chaque tour.

Qui plus est, une fois à l’aise avec cette version du jeu, vous pouvez rafraîchir l’expérience en ajoutant l’usine à jus de fruits, ce qui accroît le défi sans pour autant rendre le jeu plus compliqué.

C’est évident

Photo courtoisie

3 à 6 joueurs

8 ans +

20 minutes

29,99 $

Voici un jeu coopératif d’association d’images qui va vous donner un peu de fil à retordre, mais qui va surtout en dire beaucoup sur la vision différente de chacun.

Le jeu se joue sur un nombre variable de manches selon le nombre de joueurs, soit entre sept et dix. Votre objectif collectif est de réussir le plus de manches possible en gardant en tête que trois échecs signifient la fin de la partie.

Comment joue-t-on à C’est évident ? On vous assure, ce n’est pas compliqué. La boîte est remplie d’images et on en distribue deux à chaque joueur et on place des jetons numérotés au centre de la table en en ayant toujours un de plus que le nombre de joueurs.

Une fois que les joueurs ont pris connaissance de leurs images, ils placent celles-ci devant eux et on place également une nouvelle image sous chacun des numéros présents au centre de la table.

Photo courtoisie

Chaque joueur devra alors trouver un lien entre une de ses images et une de celles qui sont numérotées. Les joueurs pourront en discuter sans toutefois mentionner quel sera leur choix. Il faut rester vague et c’est la partie la plus complexe du jeu, donner des indices sans en donner.

Une fois cette étape faite, chaque joueur utilisera une petite roulette pour faire son choix de numéro et on passera tous les numéros en revue.

Comment parvient-on à gagner une manche ? Quand tous les joueurs ont choisi des numéros différents. Et on vous assure que c’est loin d’être évident, contrairement à ce que le titre du jeu laisse entendre.

Vous devrez faire aller votre créativité afin de trouver des liens un peu tordus, mais pas trop et surtout en tentant d’anticiper les liens possibles pour les autres joueurs.