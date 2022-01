John Gibson frustre les Sénateurs

Les Ducks d’Anaheim ont profité d’une performance étincelante entre les poteaux de John Gibson pour battre les Sénateurs par la marque de 2 à 1, à Ottawa, samedi.

• À lire aussi: David Pelletier: à l’emploi des Oilers

Seul le vétéran Tyler Ennis, à l’aide d’un tourniquet spectaculaire, est parvenu à tromper la vigilance du gardien américain. Gibson a arrêté 44 des 45 lancers des «Sens», qui s’inclinent pour une deuxième défaite d’affilée.

«Il a montré toute l’étendue de son talent, a admis D.J. Smith, entraîneur-chef des Sénateurs, à propos du gardien des Ducks, en conférence de presse. Vous pouvez essayer de trouver des raisons pour lesquelles vous ne marquez pas ou vous trouver des excuses, [mais] avec 45 tirs et plusieurs bonnes chances, il a changé la donne.»

Anton Forsberg a été beaucoup moins occupé que son vis-à-vis, cédant deux fois devant 19 tirs.

Smith est d’avis que sa troupe méritait mieux après avoir joué avec vitesse et robustesse. C’est ultimement le travail de Gibson qui a changé la donne. «Nous méritions un point ou mieux. [...] Je crois que nous avons fait beaucoup de bonnes choses», a-t-il avoué.

L’attaquant Rickard Rakell a ouvert le pointage au début du premier vingt, une minute et 37 secondes avant le but d’Ennis. Troy Terry a poursuivi sur sa lancée avec son 25e de la campagne pour les Ducks, le but de la victoire.

Par celle-ci, la formation d'Anaheim passe temporairement au premier rang de la section Pacifique, un point devant les Golden Knights de Vegas, qui ont toutefois trois matchs en main. Les Ducks clôtureront leur séjour de six joutes dans l'est à Detroit, où ils affronteront les Red Wings lundi.

Norris sur le carreau

Après Drake Batherson plus tôt cette semaine, les Sénateurs d’Ottawa ont perdu les services d’un deuxième attaquant en deux matchs parce que des douleurs à l’épaule contraindront Josh Norris à s’absenter de quelques rencontres.

Avant la rencontre de samedi, Smith a spécifié que son meilleur buteur devrait être sur le carreau jusqu’à la fin de semaine du match des étoiles. Il manquerait ainsi trois rencontres.

«Nous allons consulter des spécialistes. Il est probable qu’il ne joue pas avant la pause du match des étoiles et ensuite on verra, a confié Smith. Nous ferons une quelconque annonce là-dessus [après cela]. Nous ne sommes pas encore certains à 100% d’où nous en sommes avec les IRM [imagerie par résonance magnétique] et les médecins.»

L’athlète de 22 ans est le troisième meilleur pointeur des Sénateurs cette saison, à raison de 26 points en 36 rencontres, dont 18 buts.

À VOIR AUSSI