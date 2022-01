Laurie Babin: la poésie un peu, beaucoup, passionnément

Sous le nom d’Anna Babi, la comédienne Laurie Babin a récemment signé le recueil de poèmes Vivarium. Alors qu’on peut la voir dans la nouvelle série Lac-Noir, la deuxième saison de La vie compliquée de Léa Olivier ou L’Échappée, elle nous parle maintenant de ses livres chouchous.

Avec quel roman avez-vous commencé à apprécier la littérature ?

Enfant, je dévorais tous les livres jeunesse qui me tombaient sous la main. J’adorais lire. Mais vers l’âge de 15 ans, j’ai lu Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui est beaucoup plus accessible qu’on le pense. Elle y parle de son enfance et de son adolescence, et aussi des livres qu’elle a aimés. J’ai vu ça comme un guide pour mes prochaines lectures, et ça m’a ouvert tout un nouvel univers. C’est vraiment ce livre-là qui m’a fait découvrir la littérature et qui m’a amenée à m’y intéresser.

Depuis, quels ont été vos principaux coups de cœur ?

► Bonjour tristesse de Françoise Sagan, parce que c’est un livre qui se lit très bien et parce que son histoire résonne beaucoup avec la mienne. J’étais assez jeune quand je l’ai lu pour la première fois et toutes les réflexions sur la féminité, sur la séduction m’ont interpellée.

► Une saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire Blais. Quand j’étais au secondaire, ce roman faisait partie des lectures obligatoires. Je m’attendais à une vieille histoire qui se passerait dans les bois et qui n’allait pas m’intéresser, mais finalement, je l’ai lu sept fois. Il m’a fait apprécier le Québec, avec tout ce qu’il a de beau et tout ce qu’il a de laid, et ses personnages ne m’ont jamais quittée. Il y a aussi beaucoup de poésie là-dedans et ça m’a ouvert les portes de cet univers.

► Just kids de Patti Smith. Une des lectures qui m’a le plus inspirée et qui m’a fait découvrir Patti Smith. Son histoire, captivante, m’a donné envie de créer, de faire de la musique, de dessiner. Et après avoir lu ça, je suis devenue vraiment fan de Patti Smith ! J’ai lu presque tous ses livres et j’aime même ceux qui sont un peu ennuyants parce qu’ils viennent d’elle.

► Le premier méchant de Miranda July. C’est l’histoire d’une rencontre forcée entre une quinquagénaire super organisée et une ado arrogante. Ces deux femmes vont développer un lien surprenant et j’ai apprécié les revirements de situation inattendus et l’écriture, très simple.

► La poésie est un genre littéraire important pour moi. Alors je vais ajouter à cette liste Tombe Londres tombe de Jean-François Poupart. Un des poèmes de ce recueil m’a fait tomber en amour avec la poésie. Il parle d’un nouveau-né qui vacille tout en haut d’un escalier et lorsqu’il tombe, l’escalier devient un océan noir. C’est très beau et très déstabilisant, l’auteur faisant des associations auxquelles on ne s’attend pas. Ça m’a beaucoup inspirée, car j’ai fait quelque chose de similaire dans mon recueil.

Est-ce qu’il y a un autre livre dont vous tenez absolument à parler ?

Oui. Je vais rester dans la poésie avec Au monde : inventaire d’Antoine Dumas. C’est un recueil de poésie, mais il est écrit pas mal en prose, avec des petits blocs de texte. L’auteur y fait l’inventaire de tout ce qu’on trouve dans le monde : objets, sentiments, animaux... Il faut le lire d’un seul coup, comme si on lisait un dictionnaire de A à Z !

Du côté des grands classiques de la littérature, avez-vous aimé un titre plus que tout autre ?

Le recueil Une saison en enfer d’Arthur Rimbaud. Impossible de ne pas aimer les poèmes de Rimbaud, même si on n’aime pas la poésie ! Il a une écriture beaucoup plus propre que celle qu’on peut voir aujourd’hui, mais j’ai l’impression qu’il a ouvert la porte à la poésie moderne. À une époque où la poésie était plus sage, il a été l’un des plus innovateurs. C’est un recueil qui reste surprenant et on se sent interpellé par Rimbaud, comme s’il nous parlait à nous.

Et de tous les recueils que vous avez lus jusqu’à présent, quel est celui qui vous est le plus cher ?

Nombreux seront nos ennemis de Geneviève Desrosiers, un recueil que j’ai découvert dans un cours de poésie à McGill. C’est vraiment avec ce recueil-là que je me suis dit que moi aussi je devais écrire des poèmes. Ce qu’elle écrivait résonnait beaucoup avec moi. Je me suis sentie prise sous son aile et ça m’a aidée à trouver ma poésie à moi. C’est un recueil que je relis très souvent.

Au cours des derniers mois, avez-vous lu un livre carrément impossible à lâcher ?

La veuve Basquiat de Jennifer Clement, un livre qui m’a été recommandé par mon demi-frère. Je l’ai lu et wow ! Je n’ai pas été capable de le lâcher, chaque phrase est magnifique ! Il raconte la relation amoureuse entre Jean-Michel Basquiat et Suzanne Mallouk, une femme peu connue dont on découvre ici l’histoire. Il offre un regard très intime sur Basquiat, mais le personnage le plus intéressant demeure Suzanne Mallouk. Je l’ai lu en deux jours, et je l’ai relu tout de suite après. Je le recommande vraiment.

... Et un livre carrément bouleversant ?

La ballade de Baby de Heather O’Neill. On y fait la rencontre de Baby, une jeune fille de 12 ans qui va devenir héroïnomane. L’histoire, qui se passe à Montréal, est donc assez dure et vraiment bouleversante. Heather O’Neill a une façon de traiter le drame qui donne l’impression qu’elle a tout vécu. Elle donne aussi l’impression d’avoir encore une petite fille en elle, ce qui rend le récit à la fois très vivant et très triste.

Enfin, que comptez-vous lire sous peu ?

Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. J’ai lu plusieurs romans et nouvelles de Murakami et son univers me plaît énormément. J’ai eu la chance de participer au long métrage d’animation Saules aveugles, femme endormie, qui est inspiré d’un livre de Murakami, et ça a été l’une des plus belles expériences de ma vie d’actrice. Kafka sur le rivage a aussi été mentionné dans un livre de Patti Smith, alors je sais que ça va être bon !