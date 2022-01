L’Australie dépensera 50 millions $ pour protéger les koalas

Le gouvernement australien a annoncé samedi qu’il dépensera 50 millions $ australiens (l’équivalent de 35 millions $ É.-U.) au cours des quatre prochaines années pour protéger sa population de koalas.

«Les koalas sont l'une des icônes les plus aimées et les plus reconnues d'Australie, ici et dans le monde entier, et nous nous engageons à les protéger pour les générations à venir», a partagé par communiqué le premier ministre du pays, Scott Morrison.

L’argent sera utilisé pour restaurer l'habitat des koalas, soutenir la formation au traitement et aux soins des animaux et renforcer la recherche sur leurs résultats de santé. Avec cette somme, le pays aura dédié l’équivalent de 52 millions É.-U. (74 millions $ AUS) depuis 2019.

Depuis les quatre dernières années, la population de koalas en Australie a diminué de 30 % en raison des feux de broussailles. Ce pourcentage inclut les feux catastrophiques de 2019, qui ont détruit plus de 48 000 km carrés de végétation en Nouvelles Galles du Sud.