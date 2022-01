Les jours heureux: un album hommage aux grands de la chanson française

« On ne peut faire du neuf intéressant sans s’en référer à ce qui était beau dans l’ancien », explique Julien Clerc. Le chanteur vient de lancer Les jours heureux, un 27e album, composé de reprises de succès d’artistes qui lui ont donné envie de faire ce métier.

Pour ses 70 ans, Julien Clerc s’est offert un cadeau. Un album composé de reprises de chansons de grands artistes qu’il a eu la chance de rencontrer ou de fréquenter à diverses époques de sa vie. Des monuments ayant marqué une époque et une culture, à qui il avait envie de rendre hommage ; en revisitant des pièces qui lui collent à la peau, qu’il connaît depuis toujours et qui ont nourri son imaginaire.

« Quand je termine une tournée, très rapidement je pense à la suivante, explique l’artiste, aussi venu chez nous annoncer une tournée québécoise en septembre et octobre prochain. Il y a deux ans, je me suis dit que ça serait sympa qu’il y ait, dans le prochain tour, une petite partie dédiée à ces artistes qui sont une partie de mon ADN musical. Des gens et des idoles qui m’ont inspiré et motivé dans ma carrière. »

Des Aznavour, Bécaud, Barbara, Trenet, Piaf, Montand et Brel célébrés sur cet album, l’interprète de Ma préférence garde des souvenirs indélébiles. Aznavour, séduisant aussi bien les francophones que les Anglo-Saxons au Royal Albert Hall de Londres. L’inoubliable spectacle de Léo Ferré à l’Olympia en 1972 (« dont on est ressortis remués jusqu’au plus profond de nous-mêmes »). Et Gilbert Bécaud, l’artiste qu’a le plus regardé travailler sur scène le jeune Julien Clerc qui assurait sa première partie à ses débuts dans le métier. « Ça m’a permis de me construire, c’était un merveilleux homme de scène. »

Un rôle de passeur​

« Quand je n’étais pas encore chanteur, je les écoutais et quand je suis devenu chanteur, j’ai pu les côtoyer, poursuit l’artiste. Maintenant, je les chante en faisant mon rôle de passeur. »

S’il a souhaité « apporter son cœur » aux pièces comme For me formidable, Mon manège à toi, Vingt ans, Que c’est triste Venise et La valse à mille temps, il était important pour lui de respecter les versions originales, voire les respirations de ces artistes. De grands hommes et de grandes femmes de scène qui se sont réalisés à travers la scène et qui ont eu de très longues et inspirantes carrières.

« Aujourd’hui, dans la chanson francophone, vous avez un nombre incroyable de jeunes femmes auteures-compositrices-interprètes qui sont les filles de Barbara en quelque sorte », remarque celui qui est aussi impressionné par les grandes carrières de deux de ses idoles, Bob Dylan et Paul

McCartney.

« Personnellement, je ne pensais pas que ma carrière durerait si longtemps, et c’est grâce à eux, tout ça, ils ont été de merveilleux exemples. »

Si le titre de son album, Les jours heureux, incite au bonheur et à l’espoir, il représente aussi un clin d’œil à l’époque à laquelle Julien Clerc a découvert ces artistes qui l’ont tant marqué.

« La vie s’ouvrait devant moi, j’avais 15 ans, c’étaient des jours heureux, se souvient celui qui souhaite plus que tout rester un artiste vivant. Et puis, chanter, pour un artiste, c’est le retour des jours heureux. »

Justement, le chanteur a bien hâte de reprendre la route en tournée, un rituel qu’il adore. Lors de ce spectacle intitulé Les jours heureux – qui se baladera au Québec du 24 septembre au 7 octobre prochain –, il promet un amalgame de nouvelles pièces tirées de son dernier album Terrien, beaucoup d’anciennes chansons et un passage dédié à ces grands artistes.

Une belle manière de faire un bilan de vie (inconscient, insiste-t-il) à travers ce qui lui plaît le plus dans la vie : la musique et les chansons immortelles des anciens.

♦ L’album Les jours heureux est sur le marché depuis le 28 janvier

♦ La tournée québécoise Les jours heureux s’arrêta le 24 septembre 2022 au Théâtre Maisonneuve, le 26 septembre à Laval, le 29 septembre à Trois-Rivières et les 30 septembre et 1er octobre au théâtre Capitole. Billets en vente et plus de dates au : musicorspectacles.com/artistes/julien-clerc