Une autre défaite peu gratifiante du CH

Le Canadien de Montréal a été malmené une fois de plus, samedi, au Centre Bell, car il est passé sous le rouleau compresseur que représentent les Oilers d’Edmonton. La formation de l’Alberta l’a aisément emporté 7 à 2.

• À lire aussi: Byron revigoré

• À lire aussi: Reconstruction dans les plans pour le CH

• À lire aussi: Jeff Gorton: de stagiaire jusqu’au sommet

AFP

Les visiteurs ont amorcé le calvaire de l’équipe locale en secouant les cordages trois fois en moins de deux minutes en première période.

Membre des Oilers depuis jeudi, l’attaquant Evander Kane n’a pas mis de temps avant de se faire des amis dans sa nouvelle équipe. Placé devant le filet de Samuel Montembeault, il a redirigé un lancer d’Evan Bouchard et a marqué un premier but pour sa nouvelle formation et pour la première fois de la saison.

À peine 87 secondes plus tard, Zach Hyman a ajouté à l’avance des siens, tandis que Leon Draisaitl est revenu à la charge 20 secondes après la réussite de Hyman.

Les Oilers ont retouché à la cible trois fois au deuxième vingt. Hyman et Draisaitl ont chacun fait scintiller la lumière rouge une seconde fois, tandis que Nugent-Hopkins a été l’auteur de l’autre filet.

Montembeault a été la principale victime des Oilers, lui qui a cédé six fois sur 16 lancers, en seulement 40 minutes de jeu. Il a été remplacé par Cayden Primeau au troisième vingt, qui a accordé un but, inscrit par Derek Ryan, sur huit tirs.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Une autre séquence désastreuse

Un habitué des séquences peu fructueuses cette saison, le Canadien traverse un autre passage plutôt sombre de sa saison difficile. Les hommes de Dominique Ducharme ont en effet subi un cinquième revers de suite.

Contre les Oilers, leurs seuls moments de réjouissance sont arrivés au deuxième engagement. Josh Anderson avait redonné espoir aux siens en réduisant l’écart à 3 à 1, en début de période. Tyler Toffoli, en avantage numérique, a lui aussi déjoué le gardien Stuart Skinner, plus de 11 minutes après Anderson, mais les Oilers avaient touché la cible deux fois entre-temps.

Skinner a finalement réussi 21 parades dans la victoire.

La dernière équipe au classement de la Ligue nationale devra vite mettre de côté ce revers et se concentrer sur ses prochains adversaires, les Blue Jackets de Columbus, qui seront de passage dimanche dans la métropole québécoise.

À voir aussi