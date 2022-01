Lettre à la ministre responsable de la Condition féminine: Mme Charest, que faites-vous vraiment pour les femmes ?

Madame Isabelle Charest,

Je vous écris aujourd’hui car, bien que cela puisse paraître étrange, l’idée de vous joindre par le canal d’une lettre ouverte me semble plus accessible que n’importe quel autre canal.

Je me demande en quoi consiste le rôle d’une ministre responsable de la Condition féminine. Il faut dire que vous vous faites bien discrète, et ce, depuis très longtemps. Je me demande donc ce que vous faites. De vos journées. De vos semaines.

Marée déferlante

Qu’est-ce qui peut être tellement prenant que vous n’ayez même pas le temps d’adresser quelques mots à la marée déferlante de femmes qui vivent de la détresse et de lourdes conséquences engendrées par la pénurie de places en milieux éducatifs à l’enfance?

Comment se fait-il qu’à aucun moment dans la dernière année les besoins criants des mères québécoises n’aient suscité une réaction de votre part? Elles ont pourtant fait du bruit! Elles se sont organisées. Ensemble, elles se sont mobilisées. De leur désespoir et de leur colère, le mouvement Ma place au travail est né. N’avez-vous pas vu les morceaux de casse-tête lilas sur votre chemin vers l’Assemblée nationale ou dans votre téléviseur? Les mères ont donné chaque minute de répit que leurs bébés leur accordaient pour mener un combat qu’elles croyaient bien loin derrière elles.

Votre opinion

D’ailleurs, parlons-en. Jamais je n’aurais pensé devoir me battre pour mon droit de retourner travailler après un congé parental. Jamais je n’aurais cru possible de me sentir à ce point «moins que» parce que je suis une femme.

Pas en 2022. Pas après toutes les luttes menées par nos mères et nos grands-mères.

Je regarde mes filles et ma gorge se serre. Elles méritent de franchir d’un pas assuré le pas de toutes les portes qu’elles choisiront d’ouvrir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu’elles aient toujours le choix.

Mais vous, que faites-vous?

Que faites-vous pour défendre les milliers de femmes qui perdent leur emploi, qui sacrifient leurs études et qui renoncent à leurs rêves pour s’occuper de leur bébé? Où sont vos analyses sur les impacts de la pénurie de places en services éducatifs à l’enfance sur le bien-être économique et social des femmes? Sur leur santé mentale?

Qu’attendez-vous pour dénoncer les conséquences d’un réseau incomplet et discriminatoire qui force des mères à quitter leur emploi parce que le coût des garderies privées excède leurs revenus? Pour défendre celles qui sont congédiées lors de leurs congés de maternité ou à qui on refuse une flexibilité nécessaire à la conciliation travail-famille?

N’êtes-vous pas indignée par les conséquences de cette pénurie sur nos droits? Concernée par notre détresse?

En tant que ministre responsable de la Condition féminine, cette situation qui bouleverse le quotidien de tellement de femmes ne vous trouble-t-elle pas? Si toute cette détresse ne mérite pas votre attention, je me demande bien ce qui la mériterait.

Notre cause a trouvé plusieurs allié·e·s au fil des mois. Nos familles, nos ami·e·s, nos employeurs, nos maires et mairesses, même plusieurs de vos collègues député·e·s s’affichent publiquement à nos côtés. Ils et elles nous appuient. Pourquoi pas vous? Si la ministre responsable de la Condition féminine se soucie si peu des impacts importants qu’ont les insuffisances du système sur les mères, comment pouvons-nous espérer un changement?

J’ai mal à ma condition féminine

Alors je vous écris. Je suis une de ces femmes. L’une des nombreuses mamans qui ont vu leurs projets s’envoler en fumée et qui peinent à garder l’espoir d’un jour les retrouver. Je suis une de ces femmes qui, devant l’impasse, ne savent plus vers qui se tourner.

Je suis une femme et j’ai mal à ma condition féminine.

Je suis toutes ces femmes en colère de se voir désavantagées, mais surtout aussi peu considérées.

Je pense à mes filles et je refuse qu’elles sentent ne serait-ce qu’une infime fraction de cette rage. Nos filles ne sont pas des poussières, madame la ministre, et leurs mères non plus, même si votre silence laisse entendre que c’est le niveau d’importance que vous nous accordez.

Je suis toutes ces mères.

Je suis là et j’attends. J’attends que mes cris soient entendus.

Nous sommes là. Mais vous, où êtes-vous?

Photo courtoisie

Carolann Claveau, maman impliquée pour Ma place au travail