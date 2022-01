Parc de la Pointe-Benson: un chantier plus cher et en retard à Lévis

Promis depuis plus de deux ans, le réaménagement de la Pointe-Benson à Lévis tarde à se concrétiser et coûtera plus cher que prévu. Jugée beaucoup trop élevée, la plus basse soumission de 16,5 millions $ vient d’être rejetée, a appris Le Journal.

La Ville de Lévis nous a confirmé qu’elle est contrainte de retourner à la planche à dessin pour tenter de réduire les coûts de son projet.

Elle devra lancer un deuxième appel d’offres pour tenter de dénicher un entrepreneur et un prix qui lui conviennent.

Le début du chantier, annoncé d’abord pour 2020, puis pour 2021, n’a pas encore eu lieu. Et la Ville n’ose plus fournir aucun échéancier en raison de ce nouveau rebondissement.

Travaux lancés en 2022 ?

Le projet n’est toutefois pas compromis, assure le directeur adjoint des services administratifs, Christian Tanguay.

« La bonne nouvelle là-dedans, c’est qu’on ne l’a pas donné le contrat parce qu’on trouvait ça trop cher. On est en train de retravailler notre stratégie d’approvisionnement et de revoir les éléments sur lesquels on aurait peut-être des marges de manœuvre. Notre objectif, c’est encore de commencer les travaux cette année. »

Depuis 2019, l’administration Lehouillier a toujours parlé d’un projet de 9 millions $, financé à hauteur de 7 millions $ par le gouvernement du Québec, via une enveloppe de la Commission de la Capitale-Nationale.

C’est ce même montant de 9 millions $ qui a également été véhiculé, en juin dernier, lors d’une pelletée de terre symbolique.

Concept bonifié

Deux mois plus tard, sans tambour ni trompette, la Ville avait cependant autorisé une dépense de 14 millions $ en tenant compte du contexte inflationniste lié à la pandémie et de la rareté de main-d’œuvre.

Le montant comprend aussi des travaux connexes ajoutés au devis, comme la réfection du mur de soutènement du quai.

M. Tanguay invite à la prudence dans le calcul de la hausse des coûts puisque le concept a évolué au fil du temps et a été « bonifié » à la suite de consultations citoyennes, insiste-t-il.

La géométrie du chemin du Fleuve, qui demeurera ouvert à la circulation automobile, a notamment été revue.

Les trois soumissions rejetées récemment variaient néanmoins entre 19 millions $ et 24 millions $ (en incluant les taxes), loin de l’estimation de 14 millions $.

Le parc est situé dans le secteur Saint-Romuald à Lévis, près de l'usine de filtration d'eau.

