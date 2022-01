Marilyn Castonguay: subjuguée par Iniminimagimo

Les contes revus avec créativité par le quintette d’acteurs d’Iniminimagimo ont souvent accompagné Marilyn Castonguay devant sa télévision. Mais même si elle était subjuguée par ce qui défilait devant ses yeux d’enfant, c’est plutôt une princesse pas comme les autres qu’elle aurait aimé incarner. Elle nous en dit davantage.

Marilyn, quelle émission jeunesse vous a durablement marquée ?

Iniminimagimo. L’inventivité avec laquelle étaient créés les univers différents m’impressionnait beaucoup !

Y a-t-il un épisode en particulier qui vous a ébranlée ?

Je me souviendrai toujours de « Barbe Bleue » et d’« Ansel et Gretel », des contes quand même épeurants pour des enfants !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Quand la période de « Ciné-Cadeau » commençait ! On adorait ça, mon frère et moi ! Et ça me menait évidemment à Noël.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Raisonnablement (sourire). Mais oui, la télé avait une grande place à la maison.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Je pense plutôt que c’est vraiment le concept de Iniminimagimo. Ce sont le fait de raconter toujours une histoire différente et la possibilité de se transformer en quelqu’un de différent à chaque fois pour la raconter qui m’ont le plus marquée.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Celles d’Iniminimagimo (« ”Iniminimagimo” raconte une histoire, “Iniminimagimo”, avec des images, “Iniminimagimo”, et des personnages... »), Boumbo (« Boumbo, Boumbo, petite automobile-bile, tu parais si fragile-gile... ») et Inspecteur Gadget (« Hé là, qui va là ? Inspecteur Gadget. Eh là, ça va pas ? Ouh, ouh... »).

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

La princesse astronaute [incarnée par Pascale Bussière, NDLR]. Cette espèce de princesse qui ne correspond pas nécessairement aux critères des princesses qu’on voit habituellement dans les contes de fées. Une princesse un peu à la garçonne !

Quel univers voulez-vous faire découvrir aux enfants ?

C’est le rituel de « Ciné-Cadeau » que j’aimerais qu’ils aiment, avec ces dessins animés d’une autre époque, comme les Lucky Luke, Astérix et Obélix, Road Runner... C’est ma nostalgie !

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Quand on lui en donne la chance, elle est magique et intelligente. Ses artisans donnent tout leur cœur et leur talent pour en assurer la qualité et c’est merveilleux !

♦ Pour les enfants, Marilyn Castonguay est la Grande-Patronne et Lorie de l’aventure fantastique Alix et les Merveilleux, diffusée à 10 h et 17 h 30 et disponible sur Tout.tv. Pour les adultes, elle est plutôt l’inimitable Huguette Delisle de la série C’est comme ça que je t’aime, dont la deuxième saison atterrira sur l’Extra de Tou.tv le 3 mars.