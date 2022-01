Nos chansons préférées de janvier

Une chance qu’elles étaient là pour nous réchauffer le cœur pendant ce frigorifiant mois de janvier. Qui ça ? Nos dix nouvelles chansons favorites de ce début de 2022, pardi !

Crash, Les Louanges feat Corneille

Photo d’archives

(CB) Tu sais que tu gravis les échelons à la vitesse de l’éclair quand une star de la trempe de Corneille accepte de prêter sa voix à une chanson de ton nouvel album. Évidemment, comme tout ce que touche Vincent Roberge, cette collaboration de facture pop/R&B se transforme en or.

Nina, Jean-Michel Blais

(RGM) Il a fallu plusieurs secondes pour s’assurer que la nouvelle pièce que nous écoutions était bien de Jean-Michel Blais. Sur son nouvel album, aubades, qui paraît le 4 février, le pianiste s’est transformé en compositeur en écrivant pour la première fois pour un ensemble. Le résultat est sublime.

97 mesures, Rémy

(CB) Même si une oreille québécoise ne peut tout décoder, impossible de s’y tromper : l’argot de ce rappeur de la banlieue parisienne sur 97 mesures ne décrit pas une vie paradisiaque. Certes, il n’est pas le premier à jouer dans ce film, mais le génie est d’y avoir superposé un extrait répété en boucle de la musique de Love Story. Mariage réussi !

La fusée du chagrin, Elephant Stone

Photo d’archives

(RGM) Le groupe rock montréalais s’essaie pour la première fois dans la langue de Molière avec un mini-album, Le voyage de M. Lonely dans la lune. Sur l’extrait La fusée du chagrin, on se plaît à embarquer dans cet univers psych-pop. À écouter le volume dans le tapis : l’envolée délirante en fin de morceau.

Les cigales, Jean-Christophe Lessard

Photo d’archives

(CB) Sur une mélodie folk d’une langueur aguichante, Jean-Christophe Lessard se fait, sur cette chanson à laquelle collabore l’omniprésent Louis-Jean Cormier, le porte-parole de tous ceux qui rêvent d’une escapade intime avec l’être aimé.

L’enfer, Stromae

(RGM) Après une « retraite » qui aura duré sept ans, le Belge reviendra en mars avec son troisième album en carrière. Après le dynamique extrait, Santé, le voici qui propose L’enfer, un morceau qui aborde ses pensées suicidaires et que l’artiste a présenté en plein téléjournal sur TF1.

La fin et le commencement, Flore Laurentienne

Photo d’archives

(CB) Devriez-vous investir neuf précieuses minutes de votre vie pour écouter une pièce instrumentale de style avant-gardiste « qui se déploie en une longue ascension », dixit son créateur ? Si votre âme musicale est aventurière, la réponse est oui.

Lullaby, Alicia Moffet

Photo d’archives

(RGM) On aurait pu penser qu’Alicia Moffet avait écrit ce morceau en visant directement l’influenceuse Elisabeth Rioux, avec qui elle s’est récemment enguirlandée sur les réseaux sociaux. Mais non, la chanteuse assure qu’elle ne pensait à personne en particulier quand elle a chanté « f*** you » à outrance sur cet accrocheur morceau.

La promesse, Cascadeur

(CB) Caché sous un casque, on pourrait croire que Cascadeur, nom de scène du Français Alexandre Longo, préfère taire ses émotions. Le très joli premier extrait de son nouvel album, Revenant, attendu en mars, prouve le contraire.

Erreur sur la personne, Martin Lizotte

Photo d’archives

(RGM) Quand on parle de la nouvelle vague des pianistes québécois, on pense systématiquement à Jean-Michel Blais et Alexandra Stréliski. Mais il ne faudrait pas oublier Martin Lizotte. Le musicien a dévoilé un deuxième extrait de son album Sfumato, dont la sortie est prévue le 25 février. Un morceau envoûtant qui nous rend enthousiastes d’écouter la suite.