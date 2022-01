Plaisirs d’hiver gratuits en famille

Malgré un après-midi plutôt gris, il y avait pas mal de monde au Centre écologique Fernand-Seguin, à Châteauguay. Plusieurs parents arrivaient ou repartaient avec leurs bambins en traîneaux. Des petites familles foulaient les sentiers en skis de fond.

C’est sans compter ceux qui marchaient sur les sentiers avec un sac de graines de tournesol, dans le but d’attirer les mésanges dans leurs mains.

Boisé facile d’accès

À quelques pas du chalet d’accueil, on pénètre déjà dans le boisé. On marche sur des sentiers de neige battue ou encore sur des passerelles. Faisant seulement un ou deux kilomètres, les boucles sont tout à fait convenables pour des petites familles, quoique j’y ai vu de jeunes couples et des aînés.

J’y étais déjà allé avec ma fille, il y a quelques années, lors d’un froid sibérien, et nous avions eu le plaisir de nourrir des mésanges, en plus d’apercevoir deux perdrix perchées au-dessus de nous.

Le site a changé. Les sentiers sont maintenant bien signalisés. Et puis, on loue raquettes, skis de fond et crampons au chalet d’accueil.

Photo courtoisie, Dominic Gendron

Butte de glissade

Mais ce qui a aussi changé, c’est la butte de glissade, plus haute et aménagée avec huit corridors depuis cet hiver. Pour les familles avec des tout-petits, c’est idéal.

N’empêche que des parents se laissent prendre au jeu et même des ados. Au pied de la pente, on attend ceux qui glissent en tube, en tapis magique ou en traîneau pour les prendre en photo avec un téléphone.

La butte est tellement populaire qu’il vaut mieux arriver tôt pour avoir une place dans le stationnement.

Mésanges et cardinaux

Photo courtoisie, Dominic Gendron

Au fait, un des meilleurs endroits pour voir des mésanges et les attirer avec des graines de tournesol, c’est justement derrière la butte de glissade où le boisé est plus dense. Encore faut-il que les visiteurs ne mettent pas des graines aux abords du sentier, car il est alors plus difficile de les attirer dans votre main.

J’y ai également aperçu de superbes cardinaux rouges. De toute beauté.

CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN

Sentiers : ski de fond (15 km), marche (3 km), raquette (5 km)

Butte de glissade : 8 corridors, éclairée les vendredis et samedis jusqu’à 21 h

À louer : skis de fond et raquettes (gratuit pour les 12 ans et moins), crampons

Chiens : non autorisés

www.cefseguin.com

