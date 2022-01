Préparation télé préolympienne

Cette semaine, les XXIVes Jeux olympiques s’ouvriront sur fond de controverse à Pékin, en Chine. D’abord, parce qu’on met les projecteurs sur un pays où les droits de la personne et la démocratie sont bafoués. Puis, parce qu’une pandémie sévit et que les façons de la gérer tout comme les méthodes de dépistage y sont discutables. Mais des athlètes se sont battus toute leur vie pour atteindre leur rêve de participer aux Jeux et nous offrir des performances spectaculaires. En attendant, voici de quoi se plonger dans les sports d’hiver et la culture chinoise.

Dès le 4 février, les Jeux olympiques seront largement couverts. Radio-Canada/CBC en est le diffuseur officiel. Mais hors d’un cadre de couverture journalistique, les olympiques sont rarement dépeintes en fiction. Pourtant, ce ne sont pas les histoires riches en expérience de vie et en émotions qui manquent. Le Comité international olympique veille à préserver jalousement son image. Chaque utilisation, ne serait-ce que de son logo, s’avère très coûteuse.

À voir sur fond olympique

Pression

La journaliste Marie-Christine Noël de notre Bureau d’enquête a mené une enquête percutante sur le milieu du patinage artistique. Six olympiens, dont Joannie Rochette, se prononcent sur les épreuves qu’ils ont traversées et les sacrifices auxquels ils ont dû consentir au péril de leur santé physique et mentale pour entrer dans le cadre de leur discipline et atteindre des sommets.

Virage

Cet automne, Noovo nous a offert une série mettant en vedette une patineuse de vitesse qui décide d’accrocher ses patins. Écrite par Kim Lévesque-Lizotte, elle suit le parcours de Frédérique Lessard, inspirée notamment de Marianne St-Gelais, une triple médaillée olympique en courte piste qui de retour au pays prend sa retraite et quitte son conjoint athlète tout comme elle. Virage exprime le vertige que ressentent plusieurs athlètes qui se sont toujours définis par leur sport et qui doivent se bâtir de nouveaux repères quand la carrière se termine.

Le rêve olympique

Quatre documentaires qui mettent en lumière le parcours de quatre de nos olympiens. Ils évoquent les victoires comme les embûches. Pensons au planchiste Maxence Parrot qui se relève d’un cancer ou à la patineuse de vitesse Kim Boutin victime de menaces sur les réseaux sociaux. Charles Hamelin (patin), Laurent Dubreuil (patin), Mélodie Daoust (hockey) et Eliot Grondin (planche) sont les autres auxquels un épisode est consacré.

Les Duchesnay : La glace et le feu

Certains se souviendront sans doute de ce duo frère-sœur d’Aylmer, champion du monde à Munich et médaillé d’argent à Albertville. Ils étaient créatifs et audacieux. Trop aux yeux de l’Association canadienne de patinage artistique. Plutôt que de se conformer, ils ont voulu faire évoluer leur sport en profitant de leur double nationalité pour représenter la France. Le réalisateur Richard Martin en a fait un téléfilm, diffusé en deux épisodes en 1994. Geneviève Rioux incarnait Isabelle et Michel Bérubé, Paul. Difficile de mettre la main dessus malheureusement.

Les sœurs Dufour-Lapointe : d’un rêve à l’autre

Cette série documentaire nous fait entrer dans le quotidien de trois skieuses acrobatiques déterminées dans l’ascension vers leur prochain objectif. Pour Justine et Chloé, ce sont les jeux de Pékin, pour Maxime des études en médecine puisqu’elle a pris sa retraite de la compétition. À travers leurs quêtes, il y a les obstacles, les deuils, les décisions, les initiatives. L’amitié tissée serrée de trois filles qui habitent le même édifice.

4 séries chinoises

Un des avantages non négligeables des plateformes de visionnement en rafale est l’accès qu’elles nous donnent sur le monde. C’est la possibilité de découvrir des séries étrangères offertes avec des sous-titres en français ou en anglais. C’est une façon de voyager, d’entendre des sonorités différentes, de voir du pays, de profiter d’intrigues qui rassemblent des peuples. L’histoire, les traditions et la romance sont au cœur de plusieurs séries chinoises dont voici quelques titres récents qui suscitent l’intérêt.

The Rational Life (La vie rationnelle)

En Chine, les femmes ressentiraient une énorme pression pour se marier. On surnommerait les célibataires les « leftover ». C’est dans cette situation que Shen Ruo Xin, une professionnelle dans la trentaine, se trouve. Mais le mariage n’est pas sans prix. Au boulot, son cœur balance entre son patron, lui-même sans attache, et son jeune assistant, ce qui s’avère dérangeant. Suivra-t-elle son cœur ou les diktats de la société ?

Meteor Garden (Le jardin des météores)

Les séries qui se déroulent dans le milieu étudiant ont la cote auprès des jeunes. Shen Yue est une jeune actrice très en vue. Elle incarne Shan Cai, une fille ordinaire qui tente de faire sa place dans une école prestigieuse où le F4, composé de quatre fils de riches, fait la loi. S’ils ont du pouvoir et intimident bien des jeunes, Shan Cai ne se laisse pas impressionner et souhaite plutôt s’affranchir.

Light the Night (Que la nuit brille)

Cette série taïwanaise se déroule à Taipei dans les années 80, dans un quartier chaud de la ville où se trouve un bar japonais à la mode tenu par des femmes, Sue et Rose. Une certaine tension y règne. Amour, jalousie et meurtre s’y côtoient. Le drame prend des allures de thriller. Deux saisons sont actuellement disponibles. Une troisième serait envisagée.

Flavorful Origins (L’origine des saveurs)

Cette série est un véritable voyage gustatif... pour les yeux. Nous plongeons ici au cœur des traditions culinaires des différentes régions chinoises (Gansu, Yunnan, Chaoshan). On y découvre des produits et des aliments, la façon dont on les cultive, les gens qui les font croître, comment on les apprête, la place qu’ils occupent sur la table et dans le cœur des habitants.

