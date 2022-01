Triste souvenir

Il y a cinq ans aujourd’hui, le 29 janvier 2017, l’attentat au Centre culturel islamique (mosquée) de Québec faisait six victimes. Les voici sur la photo : Abdelkrim Hassane (1), 41 ans ; Khaled Belkacemi (2), 60 ans ; Ibrahima Barry (3), 39 ans ; Azzedine Soufiane (4), 57 ans ; Aboubaker Thabti (5), 44 ans et Mamadou Tanou Barry (6), 42 ans. Pour ne jamais oublier.

Juste à temps !

Monsieur Cocktail vient élargir sa gamme de spiritueux sans alcool en lançant cette semaine son propre Gin Boréal (photo), aux notes de genièvre citronné, d’épinette et de myrique baumier, et ce, juste à temps pour le début du défi 28 jours. Classique et raffiné, ce spiritueux sans alcool permettra aux amateurs de réaliser tous les cocktails les plus populaires au gin, l’alcool en moins. Il est possible de se procurer le Gin Boréal, ainsi que le reste des spiritueux sans alcool, sur le site monsieur-cocktail.com, chez Metro, chez Provigo et chez plusieurs détaillants IGA. Aussi, fidèle à ses valeurs, l’entreprise de Québec, qui a déjà remis plus de 100 000 $ en dons à Rêves d’Enfants, Fibrose kystique Canada et au CHU de Québec, s’allie cette année à la Fondation Jean Lapointe afin de combattre la dépendance, en lui remettant un don de 80 000 $, la plus grosse contribution de la compagnie depuis ses débuts. Sur la photo, de gauche à droite : Patrice Plante, fondateur de Monsieur Cocktail, Louis-Raymond Maranda, directeur général de la Fondation Jean Lapointe et Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe et fille de Jean Lapointe.

Un nouvel élan pour GDA

À l’aube de sa 9e année d’existence et après presque deux années marquées par la pandémie, la firme québécoise Gilbert, Deschênes et Associés, Services immobiliers, poursuit son évolution. Une réflexion approfondie des cofondateurs et le développement de son offre de services amènent la révision de l’actionnariat et une nouvelle dénomination d’affaires : GDA – Services immobiliers intégrés. Steve Gilbert, cofondateur de l’entreprise, passe ainsi le flambeau de la gestion à Louis Deschênes (photo 1) qui en devient le président. Deux nouveaux associés se joignent également à l’actionnariat de la firme : Pierre-François Monnier (photo 2) qui en demeure le directeur général, et Roxanne Carrier (photo 3), qui va assurer la direction du département Évaluation immobilière.

Nouvelle présidente

L’Académie Saint-Louis m’annonce la nomination de Geneviève Dupuis (photo) à titre de nouvelle présidente de son conseil d’administration. Membre du CA de l’Académie Saint-Louis depuis 2013, elle était devenue vice-présidente en 2015. Elle succède à Mireille Guay, qui agissait à titre de présidente-directrice générale de l’Académie Saint-Louis. Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences politiques et aujourd’hui directrice adjointe des communications au CHU de Québec-Université Laval, madame Dupuis possède une vaste expérience de plus de 20 ans dans les domaines de la politique et des communications.

Anniversaires

Pierre-Luc Brillant (photo), acteur (Au secours de Béatrice) musicien et auteur-compositeur-interprète québécois, 44 ans...Lina Verreault, pionnière de la danse à Québec, qui travaille maintenant à la Commission scolaire de la Capitale...Martine Chevrier, ex-chanteuse québécoise, 55 ans....Oprah Winfrey, animatrice et éditrice américaine, 68 ans...Paulin Bordeleau, avec les Nordiques de 1976 à 1979, 69 ans...Pierre Champagne, ex-journaliste de Québec, 77 ans.

Disparus

Le 29 janvier 2021 : Christian Daigle (photo), 42 ans, agent de joueurs (Alexis Lafrenière) et président de Momentum Hockey... 2021 : Hilton Valentine, 77 ans, guitariste britannique membre fondateur du groupe de rock The Animals, connu pour sa reprise du succès « The House of the Rising Sun »... 2019 : James Ingram, 66 ans, chanteur américain et figure du R&B des années 80... 2017 : Pierre Demers, 102 ans, physicien québécois... 2015 : Colleen McCullough, 77 ans, écrivaine australienne... 2014 : Jack Stoddard, 87 ans, a joué 10 matchs avec les As de Québec en 1947-48... 2012 : Andréanne Lafond, 91 ans, journaliste à Radio-Canada... 2011 : Claire Michaud, 64 ans sœur du chroniqueur automobile Pierre Michaud (RPM)... 2004 : Philippe Laframboise, 79 ans, journaliste, historien et écrivain... 1999 : Lili Saint-Cyr, 81 ans, une des vedettes de la vie nocturne de Montréal... 1994 : Ulrike Maier, 26 ans, skieuse autrichienne, double championne de super-G... 1993 : Géant Ferré, 46 ans, lutteur professionnel.