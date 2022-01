Uncharted à son meilleur

Nathan Drake s’est refait une beauté. Le héros de la saga Uncharted débarque sur la PlayStation 5 avec la collection Legacy of Thieves, une version remastérisée des épisodes A Thief’s End et The Lost Legacy. Et il n’a visiblement jamais été en aussi grande forme.

Quelque part entre les univers de Tomb Raider et de la saga Indiana Jones, Uncharted a séduit les joueurs depuis son tout premier épisode, il y a de cela 15 ans. On a depuis suivi le chasseur de trésors Nathan Drake dans chacune de ses aventures abracadabrantes à travers la planète, et ce, avec un plaisir constamment renouvelé.

Avec Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Sony nous offre sur un plateau d’argent l’occasion de revisiter sa plus récente mission – A Thief’s End – dans une version rehaussée, au point de vue tant visuel que sonore. L’aventure se poursuit avec The Lost Legacy, mettant quant à elle en scène les héroïnes Chloe Frazer et Nadine Ross, également revues et corrigées en vertu des avancées technologiques.

Réalisme saisissant

Les paysages n’auront en effet jamais été aussi époustouflants, leur qualité – déjà impressionnante dans les versions originales – ayant été améliorée considérablement. C’est surtout appréciable dans The Lost Legacy, avec ses séquences où l’Inde dévoile ses charmes avec un réalisme et un degré de détails et de nuances épatant.

L’ajout des fonctions de retour haptique de la manette DualSense et l’audio tridimensionnel supporté par le casque d’écoute de Sony vient également contribuer à rendre l’expérience infiniment plus immersive. Que ce soit en Écosse, au Panama ou encore à Madagascar, on nous transporte sur place avec une efficacité redoutable.

Les combats, en revanche, demeurent encore et toujours le talon d’Achille de la saga Uncharted. Peu inventifs et monotones, ils viennent visiblement jouer les seconds violons à l’intrigue, toujours aussi centrale et prenante.

Une saga marquante

On l’avoue, on aurait également apprécié davantage de nouveautés, ne serait-ce que via l’ajout de costumes inédits. Mais ce que la collection Uncharted: Legacy of Thieves nous donne, elle nous le donne bien. Et surtout, en permettant de remettre en lumière une saga vidéoludique marquante, certes, mais surtout pratiquement irréprochable.

Voilà qui vient relever de plusieurs crans les attentes face à l’adaptation cinématographique d’Uncharted, attendue sur nos écrans le mois prochain.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection ★★★★☆

Disponible sur PS5