Yan Lanouette: le gardien du mystère

Après deux saisons de L’imposteur puis Épidémie, Yan Lanouette Turgeon est devenu le fidèle collaborateur du trio d’auteurs Dansereau-Piérard (Bernard Dansereau, Annie Piérard et Étienne Piérard-Dansereau). Il est leur premier public. Pour donner vie aux mots, il aime jouer avec les contrastes. Il se frotte savamment au suspense et sait nous garder à la fois alertes et suspicieux, mais aussi complices. Aller simple est un thriller dans lequel huit personnages qui doivent se rendre dans un riche domaine n’arrivent jamais à destination.

Photo courtoisie, NOOVO

On fait souvent le parallèle entre Aller simple et les œuvres d’Agatha Christie. Est-ce que ça a été une référence pour toi ?

Au début, on a fait, les auteurs et moi, cette comparaison pour nous trouver des repères et un langage commun. Pour moi, ça a été davantage une référence au niveau du ton, du genre. Plus une référence littéraire. Sur le plan narratif, les auteurs ont pris leur propre direction. Ils voulaient quelque chose de très actuel. On s’est longuement parlé du ton. Pour moi, c’était l’enjeu principal. Rester crédible sans être totalement réaliste. J’ai même dit à mes collaborateurs d’ouvrir les valves, qu’on voulait quelque chose de singulier. Une proposition vue comme champ gauche sur une autre production pouvait être intéressante pour nous.

Dès le premier épisode, une tête d’affiche très connue meurt. C’était un pari audacieux, non ?

C’est un risque calculé. Et c’est la beauté de tourner six épisodes fermés d’une heure. On peut tout se permettre. On invite le spectateur à venir jouer avec nous et on lui envoie le message que tout est possible. L’impact de faire mourir un personnage vedette prouve que tout peut arriver. Ceci étant dit, on ne fera pas mourir un personnage à chaque épisode. Les scénaristes ont le mérite de renouveler leur trame narrative. Si on est dans le mystère la première moitié du show, on va tomber dans le thriller par la suite. Hitchcock disait : « Le mystère c’est cérébral alors que le suspense c’est émotionnel ». Les auteurs ont habilement tissé la toile dans les deux genres.

Visuellement, comment as-tu travaillé l’image pour laisser planer le suspense ?

Si les auteurs avaient la volonté de dépoussiérer un peu le genre, moi j’avais envie de jouer sur certaines conventions. Avec la musique, la façon de tourner. C’est du Who Done It. Ce n’est pas une enquête conventionnelle. Je voulais rendre les lettres de noblesse au genre. Le plan dans l’œil du personnage d’Éric Bruneau au début du deuxième épisode m’a été inspiré par Hitchcock. J’aime les contrastes. Une trame contemporaine et des images qui prennent source dans le passé. Ça donne une singularité que je souhaitais. Comme les protagonistes sont toujours observés, je me suis amusé à ce qu’on s’attarde à des détails pour créer de la complicité avec le spectateur. Par exemple, vous voyez les magazines sur lesquels figure le personnage avant qu’il en parle. J’ai joué aussi avec les effets zoom et grand-angle. Zoomer a quelque chose de voyeur alors que le grand-angle permet de magnifier les pièces et donne davantage l’impression que les personnages sont encabanés.

Une grande partie de la série se déroule dans une immense maison dans un coin perdu. Les personnages y sont isolés. Est-ce un lieu où l’équipe se retrouvait elle-même en retrait ?

Pendant le tournage de L’imposteur, je me suis retrouvé dans un chalet de huit chambres au milieu de nowhere. Un endroit formidable que les auteurs connaissaient aussi. À la lecture du scénario d’Aller simple, j’ai reconnu ce lieu. Il nous fallait un chalet avec de la personnalité comme les maisons d’Amityville ou de Psycho. Avec des lambris de bois, des textures riches pour jouer sur l’effet claustrophobie. Je voulais donner l’impression que les murs se refermaient. Les plans aériens de drone montrent toute la nature autour. Et comme nous étions en location pendant 21 jours à Wentworth Nord, nous vivions tous à l’hôtel. Nous avons été complètement imbibés des lieux.

Est-ce que simuler un accident d’hélicoptère s’est avéré un gros défi ?

Honnêtement, à partir du moment où tu as un hélicoptère, un bon pilote, des acteurs, les étapes sont compliquées, mais c’est de la job de bras. Avec l’équipe, on avait tous les outils pour bien le faire et rendre hommage à l’écriture de la scène. Pour moi, le défi est davantage de disperser le blâme sur tous les protagonistes tout en gardant ça vrai et intéressant. C’est drôle parce que c’est comme si nous avions deux tournages, celui du camp et celui en ville. C’était important de tout uniformiser. De garder toujours le mystère bien vivant.