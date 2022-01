Convoi de la liberté: des citoyens à bout de nerfs

Klaxons se perturbent la quiétude, fumée d’échappement de centaines de camions, gestes obscènes en public; de nombreux citoyens d’Ottawa étaient à bout de nerfs, dimanche, après une nuit vécue au rythme des manifestants.

«Les citoyens du centre-ville en ont assez. Klaxons toute la nuit, musique, swastikas, urinage et défécation en public. J’ai demandé à la police d’Ottawa s’enlever les manifestants de Queen Elizabeth Drive et de tous les quartiers résidentiels. Les résidents ont droit à la paix et la quiétude après ces actes disgracieux», s’est notamment insurgée la conseillère municipale Catherine McKenney à l’aide de son compte Twitter.

Un autre conseiller, Jeff Leiper, a confié de son côté avoir reçu des rapports de citoyens qui n’ont pas pu fermer l’œil de la nuit en raison des manifestations. «Les résidents sont fâchés et le comportement des manifestants ne fait qu’exacerber cette colère», a-t-il clamé.

Pour sa part, le maire d’Ottawa, Jim Watson, s’est contenté dimanche matin de remercier les gens des services publics, incluant les policiers, «qui ont travaillé extrêmement fort dans des conditions très difficiles», mais sans condamner les manifestants.

La police d’Ottawa a reconnu avoir eu «plusieurs difficultés» avec des manifestants pendant la nuit, incluant des blocages sporadiques de rues par des camionneurs.

Le corps policier a expliqué privilégier la médiation pour le moment. Aucune arrestation n’a encore été effectuée.