Coronavirus: le mois le plus meurtrier en Chaudière-Appalaches

La COVID-19 a fait en janvier 2022 plus de victimes que dans tout autre mois depuis le début de la pandémie en Chaudière-Appalaches, happée de plein fouet par la cinquième vague.

Encore vendredi, six décès se sont ajoutés au bilan, faisant passer à 80 le nombre de morts recensés depuis le Nouvel An.

Il faut remonter à janvier 2021 pour trouver un bilan mensuel comparable ; on avait alors déploré le décès de 76 personnes.

La région de Chaudière-Appalaches a été plus touchée que le reste de la province, ayant enregistré dans les quatre dernières semaines plus de décès en proportion.

Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique

Le mois qui se termine représente 16,6 % des morts déclarés depuis le début de la crise, comparativement à 10 % pour l’ensemble du Québec.

La directrice régionale de santé publique, la Dre Liliana Romero, reconnaît que « la situation a été très difficile » dans les dernières semaines.

Elle n’est toutefois pas prête à dire que c’est pire qu’ailleurs, en rappelant que la région a été l’une des premières à être frappées par la cinquième vague.

La vaccination

À son avis, la couverture vaccinale, qui est plus faible en Chaudière-Appalaches (78 %) que dans la province (83 %), a sans doute été un « facteur contributif », en amenant une circulation plus élevée du virus et lui donnant ainsi plus d’occasions de contaminer les personnes vulnérables.

« Mais il faut comprendre que ce n’est pas le seul facteur », affirme-t-elle, pointant vers la contagion d’Omicron, qui a causé une poussée des cas phénoménale, et l’état de santé déjà dégradé de plusieurs défunts âgés.

Selon les données disponibles, du 1er au 26 janvier, aucune victime n’avait moins de 49 ans, 33 % avaient entre 60 et 79 ans, et 66 % avaient 80 ans et plus, avec des taux d’incidence jusqu’à cinq fois plus élevés chez les personnes non vaccinées.

Le coronavirus a toutefois envoyé à l’hôpital des gens « de tous âges confondus », y compris des enfants, remarque la directrice régionale.

Dans la communauté

Fait à noter, pas moins de 74 % des décès sont survenus dans la communauté, et non dans des établissements comme les CHSLD et les résidences pour aînés.

Pendant ce temps, la situation reste précaire dans les hôpitaux de la région, alors que les hospitalisations connaissent une « diminution très lente et modérée ».

Des signaux laissent toutefois croire que la cinquième vague ralentit, puisque la positivité des tests réalisés dans le cadre d’opérations ciblées de dépistage dans des milieux à risque a baissé d’environ 30 %.

La mortalité est aussi en baisse depuis le pic de la deuxième semaine de janvier.

La COVID-19 en Chaudière-Appalaches

Cas confirmés (cumulatif) : 47 262

Cas rétablis : 43 505

Décès depuis mars 2020 : 482

Décès en janvier 2022 : 80

Hospitalisations en cours : 117 (-6 % sur une semaine)

Source : Institut national de santé publique du Québec. Données en date de vendredi.