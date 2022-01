Devrais-je réellement me séparer?

Je suis une femme de 70 ans et je vis présentement un dilemme. Alors que je pensais avoir trouvé la perle rare dans le chum que je m’étais fait après de longues années à vivre seule, je fais face à l’obligation de m’en séparer, tant notre vie à deux est devenue difficile. En fait, je ne veux pas réellement me séparer, c’est ma fille qui me dit que c’est la seule solution qu’il me reste si je veux être enfin heureuse.

J’ai été mariée 35 ans avec le père de ma fille. Mais cette union, assez agréable dans l’ensemble, m’a toujours obligée à lui laisser la première place. C’est lui qui décidait de tout et qui tenait les cordons de la bourse. J’ai enduré ça jusqu’à en faire une dépression. Puis j’ai fini par me résigner et par le laisser décider de tout sans m’en faire avec ça.

Quand il est décédé, j’ai pris conscience qu’il était temps que je prenne ma vie en main, et je m’y suis attaquée. Je sortais avec mes amies comme bon me semblait et j’avais même pris l’initiative de vendre la maison familiale et de me dénicher un appartement à mon image.

Mais dès le moment où j’ai croisé la vie de mon chum actuel, l’envie de partager son existence me semblait aller de soi. Sauf que mon instinct m’a retenue de faire totalement vie commune. Puisque je lui ai imposé, malgré sa volonté, de garder mon appartement pour passer du temps seule chez moi quelques jours par semaine. Décision que je n’ai jamais regrettée, même s’il la conteste périodiquement.

Mais la période des Fêtes fut plutôt difficile. On a passé trois semaines sous le même toit, et je fus à même de constater qu’il ressemblait au père de ma fille sur le plan du caractère. Comme cette dernière fut témoin de sa mauvaise humeur quand je me rebiffais, elle m’assure que si je ne veux pas reproduire le schéma vécu avec son père, je n’ai d’autre choix que de le quitter. Mais comme je ne veux pas le quitter, comment expliquer ça à ma fille ?

Mère en questionnement

Depuis quand est-ce que ce sont les enfants qui dictent la conduite des parents ? Que votre fille ait été témoin d’évènements entre vous et votre ami, ça ne lui donne pas le droit de vous dire quoi faire pour la suite de votre vie. Et vous ne devriez surtout pas lui donner l’illusion qu’elle a des droits sur vous en cette matière. Vous êtes la mère et elle est la fille. Ce lien hiérarchique doit demeurer entre vous deux.

Je pense que si vous m’avez dit l’exacte vérité sur la façon dont vous avez envie que les choses se passent entre cet homme et vous, vous marchez dans la bonne direction. Rien n’est parfait dans l’existence. Il faut tenir pour acquis que vous ne pourrez pas changer cet homme, tout comme vous ne pouvez pas devenir totalement indépendante sans vous préserver des assauts extérieurs. Pour vous garder un espace de respiration afin de vous prémunir contre un homme que vous savez autoritaire, il faut conserver votre appartement pour pouvoir vous y réfugier régulièrement. Ainsi limité dans ses élans de domination, ça vous permettra de le conserver dans votre vie.