Du jeu au café

Il y a quatre ans, l’urgence de faire de l’argent combinée à un essoufflement d’être dans l’attente constante d’un nouveau rôle a forcé Martin Laroque à quitter son métier de comédien. C’est en pleine pandémie qu’il a ouvert son café montréalais, Maudit Bonheur. Il pourra y recevoir ses chaleureux clients à nouveau ce lundi.

Les derniers rôles de Martin Larocque à la télévision remontent à l’époque de la première et de la troisième saison de la série District 31, dans laquelle il tenait le rôle du motard Donald Welsh. Puis, plus de nouvelles de celui que tout le Québec a adopté quand il interprétait Hercule Bellehumeur dans Virginie au début des années 2000.

Maudit-Bonheur

« Il n’y avait plus de rôles ni d’offres à un moment où j’avais vraiment le goût de jouer, raconte l’acteur qui avait alors 48 ans. Le téléphone ne sonnait pas et j’en ai eu assez d’être toujours dans l’attente. Ma femme, Marie, et moi avons décidé d’ouvrir un café, le café Maudit Bonheur, sur la rue Bélanger à Montréal. »

Son café étant né pendant la pandémie, le propriétaire n’a pas vraiment de comparatif avec l’avant-crise. Considéré officiellement comme une épicerie, l’établissement est normalement ouvert pour les repas « pour emporter ». Reste que ses fidèles et curieux clients lui manquent depuis qu’il a dû retirer les tables et les chaises de la dizaine de places dans sa salle à manger, restrictions obligent. Il affirme avoir très hâte à la réouverture.

Si ouvrir un café était un rêve qu’il caressait depuis longtemps, l’artiste avoue que c’est aussi par nécessité de faire des sous pour faire vivre sa famille (il est père de trois garçons) qu’il s’est lancé dans ce projet de restauration et qu’il a quitté le monde du jeu, qu’il aimait tant.

« Je ne suis pas quelqu’un qui attend, mais le jeu, c’est comme un sort, tu n’as pas le choix, tu es né acteur, explique-t-il. Il fallait absolument qu’il y ait un salaire qui rentre. On s’entend, avec le café actuellement, on ne fait pas d’argent, mais tout se paye. »

Lorsqu’il a ouvert son Maudit Bonheur, Martin Larocque a tout abandonné. Il a quitté son agence et proclamé haut et fort qu’il arrêtait tout, que sa carrière d’acteur riche de trente années était derrière lui. Il faut dire que passer le cap de la cinquantaine a donné un choc à celui qui a fait mille métiers (il a fondé une maison d’édition, livré des centaines de conférences, écrit quatre livres...).

« Je me créais un salaire annuel de cette façon, car lorsqu’on est travailleur autonome, on n’a pas de chômage ni d’avantages sociaux », ajoute celui qui est maintenant âgé de 52 ans.

Être vu pour être reconnu

Il affirme être très heureux dans son café devenu un chaleureux repère pour les gens du quartier entre deux vagues de pandémie.

« Mais c’est beaucoup, beaucoup de travail, dit-il. Je pensais que je travaillais fort avec madame Denise Filiatrault, mais ce n’était rien comparé aux longues heures passées au café », ajoute-t-il en riant.

L’acteur, qui explique avoir eu besoin de sortir du milieu pour le regarder de loin, reçoit parfois à son café la visite de gens de l’industrie. Certains ont même doucement repensé à lui pour de petits rôles (on l’a vu faire une apparition dans Les beaux malaises et on le verra dans le film de François Bouvier La cordonnière et Bungalow, de Lawrence Côté-Collins).

« J’ai envie de refaire du théâtre, de revenir sur les plateaux, même si je sais que ce sera encore conditionnel à la possibilité de le faire, que ce n’est pas uniquement entre mes mains, dit-il. Jouer, c’est mon équilibre, c’est ce qui recharge ma batterie. C’est un besoin essentiel. »