La jubilation de Bernier

Maxime Bernier est le grand gagnant du ras-le-bol collectif qui s’exprime devant le parlement à Ottawa.

Car ne soyons pas naïfs, ce sont en bonne partie ses réseaux qui ont organisé la manif.

Les « monsieur et madame Tout-le-Monde » à bout de souffle et à bout de nerfs étaient peut-être présents dans la capitale. Mais derrière le rideau, il y a des forces politiques incarnées par Bernier et d’autres qui exploitent leur colère.

J’ai reconnu dans les discours et les affiches les mêmes thèmes que durant la compagne électorale.

Fuck Trudeau, à bas les confinements, les masques, le passeport vaccinal ; tout cela entremêlé de théories politiques fumeuses sur nos gouvernements soi-disant tyranniques.

Bien sûr, il y avait des gens vaccinés dans la foule, qui comprennent l’ampleur des drames qui se sont vécus dans nos hôpitaux et nos CHSLD.

Probablement bien plus que durant les rassemblements du Parti populaire de Bernier de l’automne dernier.

C’est là le tour de force de Mad Max et de sa gang, qui canalisent cette frustration devant cette foutue pandémie qui n’en finit plus de finir.

J’ai des nouvelles pour eux. Nous sommes tous tannés.

Démoniser

Mad Max peut dire merci aux libéraux et aux conservateurs.

Justin Trudeau n’a cessé de démoniser les non-vaccinés. Il a fait de ces personnes une arme politique. Il n’a pas été, dans les derniers mois, le premier ministre de « tous les Canadiens ».

C’est un choix qui se défend, mais qui n’est pas sans conséquence sur le climat social.

Le convoi a posé un immense dilemme pour les conservateurs de M. O’Toole.

Le chef a mis des jours à l’appuyer ouvertement, soucieux de ne pas s’associer aux organisateurs proches des milieux d’extrême droite.

Il faut dire qu’il n’avait pas vraiment le choix, alors que certains de ses députés ténors louangeaient déjà la cause.

Ceux qui refusent de laisser le parti glisser vers le centre de l’échiquier politique, dont O’Toole, ont perdu une autre manche.

Les purs et durs doivent avoir en mémoire les quelque 30 sièges que leur a coûtés Maxime Bernier lors du scrutin d’octobre.

Écœurantite aiguë

C’est ainsi que la vision de Mad Max a pris vie dans le centre-ville d’Ottawa.

Les manifestants ont imposé leur loi dans les hôtels, les cafés, les commerces, sans masques ni respect des mesures sanitaires.

Je le répète, nous avons tous hâte d’en finir. Et ce sera peut-être chose faite plus tôt que tard.

Mais quoi qu’en pensent les organisateurs de la manif, la vaccination demeure la clé.

Cela étant dit, les gens ordinaires qui se sont greffés à la manif anti-mesures sanitaires pour clamer leur ras-le-bol devraient pouvoir se faire entendre sans qu’on les transforme en instrument politique.