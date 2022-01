Tom Brady, le plus grand

Si c’est vraiment la fin pour Tom Brady, on pourra dire qu’il n’y a qu’une seule chose que le plus grand joueur de tous les temps n’aura pas réussie : annoncer sa retraite à sa manière.

Après 22 ans dans la NFL, sept conquêtes du Super Bowl et une pluie de records, Brady aurait tout à fait mérité de dévoiler la nouvelle ainsi, au moment qui lui semblait juste.

La chasse folle à la nouvelle dans la NFL étant ce qu’elle est, il semble que ses plans aient été devancés. Dommage, quand même, qu’un tel joueur, qui a grandement contribué à l’essor monstrueux de la NFL pendant plus de deux décennies, n’ait pas obtenu le privilège de révéler lui-même ses plans.

Combien d’amateurs occasionnels sont devenus des mordus parce qu’ils ne pouvaient pas rater une minute de ses improbables remontées ? Combien de négligés se sont identifiés à son histoire inspirante ? Brady, bien plus que de gagner des matchs à la tonne, a transcendé son sport en aimantant une manne sans cesse grandissante d’admirateurs.

Pas de débat

S’il fut un temps où Brady pouvait être comparé à des joueurs de la trempe de Joe Montana, de Jerry Rice, de Johnny Unitas ou d’autres immortels, il n’y a plus de débat possible quant à savoir qui est le plus grand joueur de football de l’histoire.

Bien sûr, il est difficile de comparer des époques. Évidemment, certains diront que Brady a profité d’une période où les règlements dans le football favorisaient l’attaque. D’accord, mais tous les autres quarts-arrières de sa génération ont bénéficié des mêmes règles, et personne n’a gagné comme lui. Même pas proche !

Brady a tellement accompli dans une ère où les équipes sont rapidement déconstruites sur le marché des joueurs autonomes. Non seulement sa longévité sur le terrain est saisissante, mais jamais sa production n’a le moindrement décliné. Combien d’athlètes, tous sports confondus, peuvent en dire autant ? Avec deux équipes, par-dessus le marché !

Changement de garde

Quand le départ de Brady sera confirmé, ce n’est pas une page du football qui va se tourner, mais un livre au grand complet. Dernièrement, il y a eu la retraite de Ben Roethlisberger. L’an passé, c’était Drew Brees. Il y a actuellement Aaron Rodgers qui songe à les imiter, ou à tout le moins à quitter les Packers.

Dans la Conférence américaine, la relève est déjà assurée à la faveur des Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert et Lamar Jackson. Dans la Conférence nationale, les nouveaux messies sont toujours attendus.

À 44 ans, avec sa douce Gisele, Tom Brady peut partir la tête haute. Il a été un gagnant, un citoyen modèle et un grand leader.

Au fil de ses innombrables exploits, il s’est attiré le respect de tous, sauf celui d’éternels bornés. Ses succès répétés en sont venus à produire aussi, en contrepartie, une bonne frange d’amateurs heureux de ses rares échecs. C’est ce qui fait la marque des plus grands, car rien n’est plus triste que l’indifférence.