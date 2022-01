Le trou dans le fleuve

Un projet de niochons. Un trou dans le fleuve. Voilà des expressions utilisées respectivement par le chef péquiste et la cheffe libérale, cette semaine, pour qualifier l’un des pires projets de l’histoire du Québec, le troisième lien.

Remarquez, les opposants au tunnel voient clair. Même celui qui devrait se faire le plus ardent défenseur du projet, le premier ministre François Legault, en parle comme du « moins pire projet ».

« Un trou dans le fleuve. C’est dix milliards de dollars et c’est à dix milliards d’années-lumière des priorités des Québécois », a martelé Dominique Anglade mercredi, en promettant d’investir plutôt cette somme en éducation et en santé, les priorités après deux ans de pandémie.

Judicieux calcul

Il était temps qu’un chef libéral se lève. Depuis des années, les libéraux font semblant d’appuyer un projet auquel ils ne croient pas, parce que ça pourrait être payant dans l’urne, comme le pensent les stratèges caquistes.

On pourrait dire que Dominique Anglade fait le calcul qu’elle n’a rien à perdre à Québec, où les libéraux n’ont plus de député. Mais peut-être aussi qu’elle mise sur le fait que les gens sont intelligents, qu’ils voient bien que le projet de tunnel caquiste ne s’en va nulle part. Et qu’il ne réglera rien à la congestion, comme le clament aussi le PQ et QS.

Ni queue ni tête

Comme l’expose la coalition Non au troisième lien, l’infrastructure n’est en effet justifiée d’aucune façon. Le tunnel rejoindrait les gens à l’est, alors que le transit se concentre à l’ouest ; les ponts existants n’ont pas encore atteint leur pleine capacité ; il n’y aura qu’une croissance démographique mineure sur la rive sud.

Cette réalité explique bien pourquoi le gouvernement caquiste se retrouve maintenant isolé, seul à défendre l’injustifiable. Et dire que pendant la campagne de 2018, Éric Caire mettait son siège en jeu en promettant la construction du projet dans un premier mandat...