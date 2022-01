Legault propose de «tendre la main» aux camionneurs

Le premier ministre François Legault s’est montré compréhensif, dimanche, via-à-vis des camionneurs qui manifestaient à Ottawa contre la vaccination obligatoire pour les déplacements transfrontaliers.

«C’est une petite minorité, mais il faut peut-être leur tendre la main», a avancé M. Legault en marge d’une conférence de presse pour la présentation de sa candidate dans la circonscription de Marie-Victorin.

«C’est important de ne pas mettre tous les camionneurs ou tous ceux qui ne sont pas vaccinés dans le même paquet. Les camionneurs, on en a besoin pour livrer de la marchandise, de la nourriture», a-t-il ajouté en répondant à des questions sur les manifestations à Ottawa et sur les propriétaires de gym qui ont rouvert leurs portes dimanche, en défiant les règles de la Santé publique.

Au total, 2895 patients infectés étaient toujours hospitalisés dimanche, en baisse de 80 lits. Ce faisant, pratiquement 500 lits se sont libérés dans les hôpitaux depuis environ une semaine, a noté le premier ministre en ajoutant que ce nombre demeure élevé.

«On s’en va dans la bonne direction. Ces gens-là, je leur demande juste d’être patient», a-t-il lancé.

«Mollo, mollo»

Par ailleurs, M. Legault a laissé entendre que de nouveaux allégements pourraient être étudiés lors d’une rencontre prévue lundi soir avec le directeur national par intérim de la Santé publique, le Dr Luc Boileau.

«Ce qu’on va essayer de faire ensemble, c’est de regarder les projections. Essayer de voir aussi [les effets] des ouvertures qu’on a déjà faites, par exemple des écoles [...], a-t-il détaillé. Est-ce qu’on peut en faire plus? On va rester prudent, pis comme je l’ai dit, on va y aller "mollo"».

«Dans ce sens là, M. Boileau et moi, on est mollo-mollo», a poursuivi le premier ministre.

Jeudi dernier, le Dr Boileau avait laissé entendre que la santé publique annoncerait les prochains allégements «une semaine à la fois», mais sans s’avancer sur la prochaine étape.