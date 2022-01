Les personnes âgées ont aussi besoin de faire du sport

La semaine dernière, je me suis réjoui quand j’ai entendu qu’on permettrait à nouveau le sport aux jeunes et j’ai vraiment apprécié l’importance que la santé publique apporte aux sports.

Mais, oublie-t-on que les personnes âgées ont également besoin du sport pour leur bien-être physique ainsi que pour leur santé mentale? La question qui m’est venue immédiatement à l’esprit : « POURQUOI NOUS EMPÊCHE-T-ON DE JOUER AU TENNIS EN DOUBLE? ».

À cause d’Omicron

À 86 ans, jusqu’en décembre dernier je pouvais « jouer en double » au Parc Jarry dans une ligue de Tennis Montréal. Nous étions seize joueurs/joueuses sur quatre terrains deux fois semaine, âgé(e)s entre environ 50 et 80+. À cause d’Omicron, on nous a retiré ce droit de jouer en double pour nous permettre seulement de « jouer en simple ».

J’étais très heureux de cette activité qui me permettait non seulement de maintenir ma forme physique mais également de socialiser et éviter que la déprime s’installe. En côtoyant un excellent groupe, à chaque semaine nous vivions quatre heures de pur bonheur. On dit que l’homme n’est lui-même que lorsqu’il joue .... et c’est tellement vrai particulièrement lorsque qu’on joue au tennis. Toutes nos inhibitions disparaissent comme par magie.

En jouant en double, je pouvais « tirer mon épingle du jeu » ... ou plutôt « ma balle du jeu ». Inutile de dire qu’en simple, le tennis est pas mal plus exigeant. (François Legault qui est aussi un amateur de tennis pourra vous le confirmer).

« En simple », des fois j’ai peur de faire un arrêt cardiaque. Beaucoup plus dangereux que d’attraper Omicron!

Pourquoi je n’ai pas peur d’attraper la Covid en jouant en au tennis en double?

Nous avons tous/toutes eu nos trois doses de vaccin.Nos contacts sont limités et ne durent que quelques secondes

Pour couvrir adéquatement tout le terrain les deux joueurs se doivent d’être éloignés l’un de l’autre

La raquette de tennis qui mesure plus d’un pied et demie, en plus d’être tenue à bout de bras, nous assure toujours d’une excellente distanciation.

Parce que nous pratiquons du sport et sommes actifs, nous avons tous un bon système immunitaire.

Si le virus a le malheur de s’accrocher à une balle de tennis, on peut être certain qu’il ne fera pas « vieux os » si on frappe cette balle à plus de 100 km à l’heure.

Je n’ai rien contre le fait de jouer en simple mais disons que passé un certain âge, le double nous évite de trop courir et nous donne un peu de répit surtout lorsque notre partenaire est au service, etc.

Pourquoi nous priver ?

Pourquoi donc nous priver d’une activité essentielle pour notre bien-être physique et notre santé mentale en nous limitant à jouer en simple?

Si nous avons réussi à se maintenir en relative bonne forme jusqu’à notre grand âge, c’est dû à notre discipline et aux sacrifices que nous nous sommes imposés au cours de notre vie et particulièrement au cours des récentes années.

Disons que pour moi, au tennis comme en amour, il est préférable d’être deux!

Messieurs de la Santé Publique, j’apprécierais que les règles sanitaires soient mieux interprétées et ajustées pour nous donner une chance de retarder aussi longtemps que possible d’aller occuper vos lits d’hôpitaux. Ainsi vous pourrez garder vos lits pour ces « malades » qui n’ont pas assez d’intelligence et de cœur pour se faire vacciner.

Ivan Rochette, Retraité