Les preuves du procès Cora suffisantes pour les jurés?

Le suspense se poursuit au procès de l’ex-franchisé Paul Zaidan, accusé d’avoir kidnappé Nicholas Tsouflidis, le PDG de la chaîne de restaurants à déjeuner. Le jury séquestré depuis vendredi devra choisir entre deux théories : celle de la Couronne, à l’effet que Zaidan a planifié et mis en œuvre le plan bien ficelé d’enlever et séquestrer Tsouflidis le 8 mars 2017, espérant toucher une rançon de 11 M$ ; ou plutôt que le rocambolesque enlèvement est un coup monté orchestré par la victime elle-même, comme le prétend la défense. Voici des éléments clés de preuve sur lesquels les jurés s’attarderont certainement.

Quelques éléments de preuve

La lettre de rançon

À leur arrivée chez Nicholas Tsouflidis alors qu’il est toujours porté disparu, les policiers retrouvent sur le comptoir de la cuisine une grande enveloppe, dans laquelle se trouve une lettre de rançon.

Les ravisseurs exigent alors de la mère de la victime, Cora Tsouflidou, 11 M$ en trois versements.

Une lettre bidon, selon la défense, qui a fait valoir que parmi les instructions, on ne trouve pas le numéro de compte du bénéficiaire et qu’ainsi la banque aurait retourné éventuellement les fonds, sans que les ravisseurs ne touchent un sou.

Lieu de séquestration

Les policiers ont longuement cherché l’endroit où Nicholas Tsouflidis a été séquestré. C’est finalement un ami de Paul Zaidan qui les a menés au 240 rue Principale, à Laval. Yacin Ben Romdhane était apparu dans le radar des policiers plus d’un an après l’enlèvement, parce que son cellulaire et celui de l’accusé ont été repérés près de chez la victime le soir de l’enlèvement.

Le témoin avait admis avoir fait le guet près de la résidence de Nicholas Tsouflidis à la demande de l’accusé de 52 ans. Ce dernier lui aurait aussi fait visiter une maison qu’il disait vouloir acheter. Les policiers avaient ensuite pu relier le bail de location de la maison à l’accusé. Si elle avait été louée avec un nom emprunté, soit celui d’un de ses anciens employés, c’est le numéro de téléphone de Paul Zaidan qui y était inscrit. Le paiement avait aussi été effectué avec une traite bancaire d’une entreprise au nom de l’accusé.

La Volvo louée par l’accusé

Après son enlèvement, Nicholas Tsouflidis a raconté avoir été enfermé dans le coffre arrière d’une Volvo couleur foncée. Quelques mois plus tard, les policiers ont saisi à la compagnie de location Enterprise de Laval une voiture de marque Volvo, de couleur brune.

Ils ont même mis la main sur le contrat de location de la voiture au nom de Paul Zaidan... abandonné dans le coffre à gants. L’homme avait loué le véhicule la veille de l’enlèvement, soit le 7 mars 2017, et l’avait retourné deux jours plus tard, à peine deux heures après que M. Tsouflidis eut été retrouvé.

Le cellulaire de l’accusé

Paul Zaidan aurait été trahi par son cellulaire. Grâce aux données du registre des appels entrants et sortants du téléphone de l’accusé, les tours cellulaires utilisées pour ces appels ont été identifiées. Le jour du crime et les semaines auparavant, son téléphone a été localisé à proximité :

de la maison où le PDG de la chaîne a dit avoir été enchaîné et séquestré le soir de l’enlèvement

du Best Buy de Laval, où la tablette utilisée pour demander la rançon de 11 M$ avait été achetée, puis retournée le lendemain du crime.

du Subway et du Tim Hortons où l’accusé se serait connecté aux réseaux internet publics, avec cette même tablette.

Le lendemain de l’enlèvement, le numéro de cellulaire qu’utilisait Paul Zaidan depuis 12 ans n’a plus été utilisé, jusqu’à ce qu’il soit débranché deux semaines plus tard.

Le courriel qui a trahi

« Après chaque transfert, vous envoyez la preuve à oneweek@netcourrier.com », peut-on lire sur la lettre de rançon saisie chez le président des restaurants Cora, Nicholas Tsouflidis.

Si les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à Paul Zaidan, c’est grâce à cette même adresse courriel. L’homme se serait en effet connecté sur les réseaux internet publics de restaurants Tim Hortons et Subway à l’aide d’une tablette Samsung. Plus tard, l’enquête a permis de découvrir que l’appareil avait été acheté avec sa carte de crédit.

La tablette retournée le lendemain

Le lendemain de l’enlèvement, l’accusé a retourné la tablette utilisée pour effectuer la demande de rançon de 11 M$ à Cora Tsouflidou, la fondatrice des populaires restaurants à déjeuner.

L’appareil avait été acheté un mois avant que Nicholas Tsouflidis ne soit enlevé puis séquestré. La tablette de marque Samsung a été payée avec la carte de crédit de Paul Zaidan. Le magasin Best Buy avait d’ailleurs fourni aux enquêteurs des captures d’écran des caméras de vidéo où on l’aperçoit rapportant l’appareil.