L’islamisme impose de plus en plus sa loi en France

Notre chroniqueur Mathieu Bock-Côté séjourne actuellement en France, d’où il observe l’actualité française d’un œil québécois.

Les Français le savent : l’islamisme progresse dans leur pays.

Dans un nombre croissant de territoires, il fait sa loi et impose des mœurs absolument rétrogrades, qui se substituent à la culture française. Dans ces quartiers, la cuisine française disparaît, le hallal la remplace et le voile devient le symbole vestimentaire d’une nouvelle identité culturelle qui n’a plus grand-chose à voir avec l’art de vivre à la française.

Oui, les Français le savent. Mais dimanche dernier, ils ne se sont pas contentés de le savoir : ils l’ont vu. L’émission Zone interdite, diffusée sur la chaîne M6, a diffusé une longue enquête, souvent menée à caméra cachée.

Roubaix

On y découvre notamment Roubaix, une ville du nord de la France, où certains secteurs sont littéralement occupés par l’islamisme.

L’émission frappe les consciences.

Une scène a particulièrement frappé.

Dans une boutique, on vend des poupées sans visage. Pourquoi ? Parce que pour les islamistes du quartier, le visage est une création divine et l’être humain n’est pas en droit de le reproduire. Une poupée islamiquement correcte serait une poupée sans visage.

La vendeuse explique cela tout simplement et se réjouit que les enfants s’y habituent. Comment ne pas nommer cela de l’endoctrinement ?

On ne sous-estimera pas la violence symbolique de la chose.

La civilisation européenne est la civilisation du visage, et plus encore parce que façonnée intimement par le christianisme, de l’incarnation.

D’ailleurs, on constatera dans ce documentaire que le voile islamique est partout. Et je ne parle pas que du petit voile, qui n’est pas sans poser problème, par ailleurs. Je parle d’une tenue qui bâche les femmes et condamne leur corps à la disparition pure et simple.

La présentatrice, Ophélie Meunier, est désormais placée sous protection policière.

Pour avoir exposé la vérité des faits, sa vie est menacée. On comprend dès lors que le réflexe dominant pousse à se taire. Si dire la vérité des choses vous condamne à risquer votre vie, vous préférerez probablement vous taire.

Je sais d’avance ce que diront nos multiculturalistes. Ils diront que la France maltraite les musulmans qui s’y sont installés et que l’islamisme prospère sur cette supposée exclusion.

Comment ne pas voir dans une telle affirmation à la mode chez nos multiculturalistes de salon une absolue bêtise ?

On sous-estime tout simplement que l’islamisme est dans une logique de conquête et qu’il instrumentalise notre légitime souci du droit des minorités pour faire sa loi.

Conquête

Et les musulmans, faut-il le rappeler, en sont les premières victimes. Car les islamistes l’affirment sans gêne : si les musulmans s’intègrent à l’identité française, ce ne sont plus de vrais musulmans. Les musulmans souffrent de l’islamisme.

Les sceptiques diront : c’est bien la preuve que la laïcité à la française ne suffit pas. Ce n’est pas faux. Elle est débordée démographiquement. Mais si elle ne suffit pas, elle demeure le principe à partir duquel les Français peuvent entreprendre une reprise en main de leur pays.

Le sujet sera au cœur de la présidentielle.

L’Ukraine au cœur de l’actualité

Les tensions à la frontière ukrainienne ne diminuent pas. Vladimir Poutine attaquera-t-il ? On notera une chose : les Occidentaux ne partagent pas nécessairement le même regard sur la question. L’Allemagne ne voit pas sa relation avec la Russie avec les mêmes yeux que Washington. En France, la question russe traverse l’élection présidentielle, sans la dominer. On en trouve pour plaider un rapprochement avec Moscou. D’autres se méfient des Russes comme au temps de la guerre froide.

Un œil sur la présidentielle ?

Les Québécois qui s’intéressent à la politique savent que la politique française a quelque chose de particulier. Les clivages idéologiques sont vifs, nombreux même. À certains égards, ce ne sont pas seulement des programmes qui s’affrontent, mais des visions du monde, des philosophies. La chose est encore plus vraie maintenant. Rarement une élection aura-t-elle été aussi importante dans l’histoire du pays. Il se pourrait même qu’elle ait une influence à la grandeur du monde occidental.

Un nouvel antisémitisme en France

La publication d’une enquête sur l’antisémitisme a fait grand bruit en France cette semaine. On y apprend qu’un Français juif sur deux a subi des insultes antisémites. Cette donnée n’en est qu’une parmi d’autres qui dévoile une situation qui s’aggrave. À l’origine de ce qu’on appelle ce nouvel antisémitisme : l’islamisme, qui empoisonne la vie de ce pays. De certaines régions où ils étaient historiquement implantés, les Juifs sont pratiquement chassés.