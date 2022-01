Manifestation des camionneurs à Ottawa: Trudeau pourrait prendre la parole lundi

Le premier ministre Justin Trudeau pourrait faire une déclaration lundi à propos de la manifestation monstre qui a lieu en face du Parlement à Ottawa, trois jours après l’arrivée des premiers camions.

• À lire aussi - [EN DIRECT] «Convoi de la liberté»: tout ce qu'il faut savoir sur la manifestation monstre à Ottawa

• À lire aussi - [EN IMAGES] Manifestation à Ottawa: les camionneurs se préparent à une autre nuit dans le centre-ville

Une source au gouvernement a indiqué à l’Agence QMI que si M. Trudeau compte «probablement» prendre la parole, on ne sait toujours pas «quelle forme» aura sa déclaration en raison de la volatilité de la situation sur la colline parlementaire.

Il s’agirait de la première apparition publique du premier ministre depuis le début de la manifestation.

Samedi, Justin Trudeau et sa famille ont été déplacés de leur résidence vers un endroit secret par mesure préventive.

L’itinéraire quotidien du premier ministre, qui d’habitude nomme les villes faisant partie de ses déplacements, affichait exceptionnellement «Région de la capitale nationale» dimanche.

Pour Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa, si Justin Trudeau doit parler, «ce sera pour s’adresser au reste du Canada, aux Canadiens qui sont vaccinés et qui se grattent la tête en regardant la télévision». Parler aux contestataires serait un exercice futile pour le premier ministre.

Une rentrée parlementaire hors de l’ordinaire

La journée de lundi coïncide avec le début de la nouvelle session parlementaire. La Chambre des communes a été ajournée le 17 décembre, en pleine montée du variant Omicron.

En début de soirée dimanche, les élus attendaient un message du sergent d’armes du Parlement afin de savoir à quoi s’attendre lundi. Les manifestants qui étaient toujours sur place dimanche soir n’avaient pas l’intention de quitter les lieux, même si la foule était passablement moins dense que la veille.

La présence de ces derniers à un jet de pierre des édifices gouvernementaux pourrait compliquer davantage le travail des députés. Nombreux sont ceux qui pourraient opter pour le travail à distance, qui est devenue pratique courante à Ottawa.

O’Toole sur la corde raide

La situation complique surtout la tâche d’Erin O’Toole, chef des conservateurs, qui se trouve entre l’arbre et l’écorce. «Il y en a qui trouvent qu’Erin O’Toole va pas assez loin pour appuyer les manifestants, d’autres qui trouvent qu’il va trop loin», a expliqué Geneviève Tellier.

D’autres conservateurs bien en vue, comme Pierre Poilièvre et Candice Bergen, ont affiché sans ambiguïté leur soutien aux camionneurs.

L’absence de débordements violents pendant la fin de semaine pourrait leur valoir un nombre croissant de partisans, mais pourrait surtout être payante pour Maxime Bernier, qui était présent et très visible samedi et dimanche, selon Mme Tellier.

«Ce n’est pas la catastrophe qui a été annoncée. [...] Je trouve que c’est la fin de semaine Maxime Bernier. S’il n’y a pas de casse, ça va le présenter sous un jour plus positif que ce que l’on avait dans la dernière année», lui qui prend le rôle de porte-parole du mouvement de déconfinement alors que les gouvernements procéderont au confinement dans les prochains mois.

À VOIR AUSSI